Na tržnici bosta zasijala v vrhunskem stajlingu

Osma epizoda oddaje Kmetija prinaša še bolj razgibano in napeto dogajanje, saj se je tekmovalcem na posestvu pridružil Igor Mikič. Še posebej zanimivo bo na tržnici, kjer bodo morali pokazati veliko iznajdljivosti. Z zelo omejeno količino zlatnikov bodo skušali zagotoviti čim več hrane za lačno družino, pri tem pa jih čakajo zahtevne odločitve in napeta pogajanja.
V hišici na klancu prebiva skrivnostni obiskovalec, ki prinaša zlat in črn oreh, zato se nekateri še posebej trudijo okoli njega. Dobi najboljši zajtrk kar ga premorejo, kajti obiskovalcu s posebno močjo se ne gre zameriti.
Po izboru prvega dvobojevalca se vzdušje začasno izboljša ob obisku tržnice, od koder zgolj z desetimi cekini prinesejo zajetno zalogo hrane. Tržnico bosta obiskala Juš in Carmen, ki bosta skušala Urško prepričati s svojimi urejenimi stajlingi.
Zvečer na tajnem sestanku premlevajo možnosti za izbor drugega dvobojevalca in posledično oslabljen klan vplivnežev. Ali bo iz te moke nastal kruh?
