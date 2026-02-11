Na tržnici bosta zasijala v vrhunskem stajlingu

V hišici na klancu prebiva skrivnostni obiskovalec, ki prinaša zlat in črn oreh, zato se nekateri še posebej trudijo okoli njega. Dobi najboljši zajtrk kar ga premorejo, kajti obiskovalcu s posebno močjo se ne gre zameriti.

icon-expand Kmetija. FOTO: POP TV

Po izboru prvega dvobojevalca se vzdušje začasno izboljša ob obisku tržnice, od koder zgolj z desetimi cekini prinesejo zajetno zalogo hrane. Tržnico bosta obiskala Juš in Carmen, ki bosta skušala Urško prepričati s svojimi urejenimi stajlingi.

icon-expand Carmen in Juš - Kmetija FOTO: POP TV

icon-expand Kmetija - Urška FOTO: POP TV

Zvečer na tajnem sestanku premlevajo možnosti za izbor drugega dvobojevalca in posledično oslabljen klan vplivnežev. Ali bo iz te moke nastal kruh?

