Kdo ima prav: Lana ali Nuša?

Jutranji mir na kmetiji ni trajal dolgo. Prekinil ga je Mark, ki je sklenil, da je čas za prebujanje celotne družine. A to še zdaleč ni bila edina težava tega jutra. Že zelo zgodaj so se morali soočiti s prvo skrbjo, saj so krave prejšnji večer pobegnile."Nismo vedeli, če gremo lahko čez pastir po njih," je povedala Lana.
Ko je družina odšla v hlev po jajca, jih je tam čakalo novo razočaranje. Tokrat niso ostali le brez jajc, temveč tudi brez mleka. Napetost se je hitro preselila med Jana in Lano, kjer ni manjkalo pikrih pripomb. "Mislim, da imamo 51 kur," je dejal Jan, Lana pa mu ni ostala dolžna: "Ti si pa glavni petelin. Ta Jan z brokoli frizuro, pa še noge ima suhe."
V povsem drugem počutju pa se je prebudila Carmen, ki je bila več kot navdušena nad svojo sanjsko hiško na hribu. "Narava je idilična, čudovita, rada sem v naravi, rada hodim na pohode, v gozdu poslušam ptičke, manjka mi samo hrana," je dejala Carmen. Obiskala jo je tudi glava družine Ema, ki ji je predstavila situacijo na Kmetiji. Carmen pa ji je zaupala svoj načrt in razkrila, da bo letos naredila vse, da na Kmetiji zmaga ženska.
Hlapca sta nato poskušala doseči premirje z družino, pri čemer je pobudo prevzel Žiga in začel pogovor. A člani družine niso kazali pretirane zbranosti. "Meni itak nič ni jasno, ker nikoli ne pride do bistva, kot da sem bil v cerkvi na maši, kar nekaj naklada," je dejal Mark.
Gregor pa jim je nato na kratko pojasnil, da sta se prišla dogovoriti glede ukradene pratike. Nuša je samozavestno dejala: "Hvala, Žiga, ker si bistvo povedal po desetih minutah. Ne dobite pratike. Ta pratika je ogrozila samo, izključno njo in ona je vzela načrte, ki ogrožajo vse nas." Nuša je ob tem zahtevala opravičilo, a je trdila, da se Lana ne upa soočiti z resnico.
Poskus pogajanj za pratiko se je končal brez uspeha. Lana ne razume, zakaj bi se morala opravičiti, saj je Jan prvi vzel pratiko. "On je začel mešat drek," pravi. Tudi v hiši niso složni, ko gre za delitev nalog na moška in ženska dela. Tekmovalce vse bolj skrbi uspeh tedenske naloge, napetost pa se stopnjuje iz dneva v dan.
Lana je nato prišla do ograje in Janu prinesla tri na novo najdena jajca. Ob tem je dodala, da bo vsa nadaljnja jajca prinesla le pod enim pogojem, da se pogovorita glede pratike. "Hotla me je prepričat, ampak me ne bo," je dejal Jan.
Na posestvo je prišla prečudovita Natalija, tekmovalci pa so med hlapci izbirali prvega tekmovalca, ki se bo moral dokazati v areni. Nuša je Nataliji priznala, da so pratiko vzeli iz hleva zaradi Lane in da je ta vzela načrte. "Situacije nimam pod kontrolo, to je šlo čez vse meje zdravega okusa," je dejala glava družine. Za prvo dvobojevalko so izbrali Lano, saj je prejela 11 glasov. Le Aleksandra je glasovala za Gregorja, saj je želela zaščititi punce.
Natalija je rezultate glasovanja nato zaupala še družini v hlevu. Glasovanje med hlapci in deklami je bilo dogovorjeno tako, da ima vsak en glas in da si med seboj pomagajo. "Skrbi me zaradi pratike, ker so mi jo ukradli, ne morem se pripraviti na areno, a bom še naprej močna in pogumna," je dejala Lana po razglasitvi, da je prva dvobojevalka.
Po Natalijinem odhodu pa so tekmovalci v hiši začeli načrtovati izbor drugega dvobojevalca. "Plan gre top med našo ekipico, odločamo se med Dinotom in Dejanom, to bomo super izpeljali," so bili prepričani. Nuša pa je Urški razkrila, da ji je šlo v nos, ker je Lana pred šovom pisala njej zelo ljubi osebi."Ženska sem, postavila se bom za svoj teritorij in jaz sem iz fore tem našim rekla, da bo ona šla prva ven," je dejala Nuša.
Lana in Pia sta prinesli jajca in upali na izmenjavo pratike za načrte. Nuša si za uresničitev tega želi najprej opravičilo, a Lana tega ne bo storila. "Ne vabiti nekoga na ples, če nisi pripravljena plesati," je dejala Lana, na to pa je Nuša odgovorila: "Jaz se tebe ne bojim, ljubica moja."
Po uspešni tržnici, kamor sta se odpravila Mark in Nuša, se je med delom na posestvu pojavila Carmen, ki je s seboj prinesla orodje za pomoč pri tedenski nalogi. Ob tem je spoznala še vse preostale tekmovalce. Kako bo njena odločitev vplivala na vso družino, pa ne zamudite v naslednji epizodi, ki vas čaka jutri ob 20. uri na POP TV.
