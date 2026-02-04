Zadovoljna.si
Pred Nušo in Markom je pomembna odločitev

M.S.
04. 02. 2026 04.00
0

Nocoj ob 20.00 na POP TV ne zamudite tretje epizode nove sezone Kmetije. V hiši se stopnjuje napetost, saj tekmovalci zahtevajo pojasnila o izginotju osnovnih zalog. Odkrijte, kaj vse prinaša nocojšnja oddaja.

Tretji dan na posestvu hrana ostaja največji trn v peti. Tekmovalci iz hiše zahtevajo odgovore. Kje so jajca in mleko? V hlevu odgovora ni, pogajanja o zamenjavi ukradenih stvari se ustavijo, saj nihče noče popustiti. Ravnotežje moči se začne nagibati, ko tekmovalce prvič obišče skrivnostna gostja iz hišice na klancu.

Napetosti se stopnjujejo, klani pa taktično premišljujejo o naslednjih potezah.
Napetosti se stopnjujejo, klani pa taktično premišljujejo o naslednjih potezah.FOTO: POP TV
Nušini dolgi nohti vznemirili Franca
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Vrhunec dogajanja prinese izbor prvega dvobojevalca za boj v areni. Načrti tekmovalke, ki spretno vleče niti iz ozadja, se počasi uresničujejo. Bodo ostali prehiteli nepredvidljivo Kmetijo s skrivnimi strategijami?

Bo Carmen vse obrnila na glavo?
Bo Carmen vse obrnila na glavo?FOTO: POP TV
Spori iz zunanjega sveta izbruhnejo ob prihodu na posestvo
Zvesti oboževalci Kmetije, pozor! Na našem Instagramu in TikToku vas čaka nagradna igra z brezplačno enoletno naročnino na VOYO.

kmetija - tekmovalci
kmetija - tekmovalciFOTO: VOYO

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija Resničnostni šov Tekmovalci Hrana Dvoboj POP TV VOYO
