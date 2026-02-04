Pred Nušo in Markom je pomembna odločitev

Tretji dan na posestvu hrana ostaja največji trn v peti. Tekmovalci iz hiše zahtevajo odgovore. Kje so jajca in mleko? V hlevu odgovora ni, pogajanja o zamenjavi ukradenih stvari se ustavijo, saj nihče noče popustiti. Ravnotežje moči se začne nagibati, ko tekmovalce prvič obišče skrivnostna gostja iz hišice na klancu.

Vrhunec dogajanja prinese izbor prvega dvobojevalca za boj v areni. Načrti tekmovalke, ki spretno vleče niti iz ozadja, se počasi uresničujejo. Bodo ostali prehiteli nepredvidljivo Kmetijo s skrivnimi strategijami?

