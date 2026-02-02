Spori iz zunanjega sveta izbruhnejo ob prihodu na posestvo

Začenja se težko pričakovana nova sezona najbolj dramatične, nepredvidljive in čustveno nabite sezone Kmetije. Novi in stari obrazi bodo združili moči in med seboj obračunavali za glavno nagrado 50.000 evrov. Že ob prihodu na posestvo se bo napetost hitro stopnjevala – oblikovali se bodo prvi klani, konflikti iz zunanjega sveta bodo namreč izbruhnili s presenetljivo močjo.

icon-expand Nušo in Juša povezuje močno prijateljstvo, zato bosta pazila drug na drugega. FOTO: POP TV

Preberi še Na Kmetiji se obeta prva nosečnost

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Še najbolj pa bodo na igro vplivali trije znani Slovenci, ki so trenutno še v Ljubljani. Na posestvo prvič letos prispe gospodarica Nada in tekmovalcem naloži goro dela, izgovorov pa ne sprejema. Izjemno težko nalogo bodo dobili tudi hlapci: delati jo bodo morali kar 4 tedne!

icon-expand Kakšni bodo prvi klani in kdo si bo kril hrbet, boste izvedeli v nocojšnji epizodi. FOTO: POP TV

Preberi še Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco

Zvesti oboževalci Kmetije, pozor! Na našem Instagramu in TikToku vas čaka nagradna igra z brezplačno enoletno naročnino na VOYO.