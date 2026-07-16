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Poroka na prvi pogled Avstralija
Oddaje

Ko mu pove, da ima doma hčerko, ostane brez besed

M.S.
16. 07. 2026 15.58
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Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija prinaša nova razkritja, dramatične preobrate in vse bolj napete odnose. Medtem ko se nekateri pari zbližujejo in odkrito spregovorijo o svoji intimi, se drugi soočajo z ljubosumjem, starimi zamerami in prvimi razpokami v odnosih. Oglejte si nove epizode na VOYO.

Teden razkritij se nadaljuje z novimi izzivi, ki pare silijo v popolno iskrenost. Medtem ko se nekateri ob težkih pogovorih še bolj zbližajo, drugi odkrijejo neprijetne resnice, ki zamajejo njihovo zaupanje. Skupinska naloga razkrije različne poglede na partnerje, iskrena mnenja drugih parov pa nepričakovano postavijo na preizkušnjo še en zakon.

Poroka na prvi pogled: Avstralija.
Poroka na prvi pogled: Avstralija.FOTO: VOYO
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Ne zamudite! Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija vas od ponedeljka do petka zvečer čaka na VOYO. Solze, prepiri, nepričakovani preobrati, močna privlačnost in iskrena čustva bodo poskrbeli za sezono, ki je preprosto ne boste mogli nehati gledati. Zato si to poletje brez slabe vesti vzemite trenutek zase. Usedite se na kavč, pritisnite predvajaj in se prepustite resničnostnemu šovu, o katerem bodo govorili tudi vaši sosedje. Zdaj si na vrsti ti.

Na VOYO prihaja najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija
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Na VOYO prihaja najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija

V spodnjem videu si oglejte trenutek, ko odkrito spregovorita o starševstvu.

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