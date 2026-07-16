Ko mu pove, da ima doma hčerko, ostane brez besed

Teden razkritij se nadaljuje z novimi izzivi, ki pare silijo v popolno iskrenost. Medtem ko se nekateri ob težkih pogovorih še bolj zbližajo, drugi odkrijejo neprijetne resnice, ki zamajejo njihovo zaupanje. Skupinska naloga razkrije različne poglede na partnerje, iskrena mnenja drugih parov pa nepričakovano postavijo na preizkušnjo še en zakon.
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V spodnjem videu si oglejte trenutek, ko odkrito spregovorita o starševstvu.
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