Kršenje pravil zaneti spor v Kmetiji

Ker eden od tekmovalcev ni upošteval pravil, se nekdo odloči za drzen korak in zasluge za svoj del naloge prepusti nekomu drugemu! A ta gesta povzroči spor. Tekmovalec, ki se čuti oškodovanega, pripravi pretkan načrt, ki bo vplival na to, kdo bo ta teden dobil imuniteto in kdo bo postal drugi dvobojevalec. Kmetje ugotavljajo, da je na posestvu le ena pratika, dve sta izginili neznano kam. Bo Natalija odkrila, kje je pratika zakopana in kdo je storilec?