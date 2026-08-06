Neznanka s spleta sproži val ugibanj

Macani in Gotovci bi radi odprli kmečki turizem, a brez Martinovega podpisa ne gre. Marko in Zvone se lotita izdelave klobas, a njuni ženi nočeta nereda v hiši, zato ju hitro postavita pred vrata. Andjela skuša izvedeti, kdo je skrivnostna znanka, ki jo je Martin spoznal na spletu, medtem ko Bracu načrte prekriža obljuba, ki jo je dal Goranu.
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