Po letih oklevanja končno naredi prvi korak

Ponedeljek
Vinko ne pusti nikogar, da bi zapustil posestvo, kar Ivki onemogoči kockarske načrte, a Pere ji pomaga pobegniti. Andjela prepričuje Mirjano, naj si najde partnerja. Zovko pride k Spomenki na večerjo, Braco pa jo vidi z neznanim gostom. Lara se sestane z novinarjem zaradi škandala v hotelu, medtem ko Tomi vohuni za njo.
Torek
Ivka duhovniku prizna, da je vzela Vinkov denar iz sefa, a si ga je sposodila le zato, ker ga je potrebovala za igre na srečo. Goran aretira Tomija, ker se je motal okoli Larine hiše. Ko Lara to izve, med njima izbruhne prepir. Peri se Drago zdi vse bolj zanimiv, zato z Laro odideta v Hrvace. A tam ju presenetita Tomi in Braco.
Sreda
Vesna pazi na malega Andrija, a se ne znajde, zato ji priskoči na pomoč Braco. Braco poskuša govoriti z očetom o njegovi ločitvi od matere, a ugotovi, da se Zovko že sestaja s Spomenko. Ivka želi izgubljeni denar v igralnici povrniti s stavami. Drago pride v hotel, ker ima poslovno ponudbo za Šimo, medtem ko je Pere ljubosumna.
Četrtek
Jadranka in Vesna sta besni na svoja moža, ker sta zadržala Petrescujev denar in ga skrivala pred njima. Stanislav odstopi s položaja župana in poskuša po televiziji posredovati ljubezensko sporočilo Spomenki, ko ugotovi, da je novi župan Zovko. Milica pa je razočarana, ker se je morala predčasno vrniti z medenih tednov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV