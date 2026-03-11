La Toya brez dlake na jeziku: "Ema je ljubosumna name!"

Pri izboru prvega dvobojevalca je bilo vzdušje na kmetiji zelo napeto. Odločitev je potekala med Markom in Emo, vendar se je hitro pokazalo, da največ napetosti vlada med La Toyo in Emo. La Toya se je tokrat odločila, da ne bo več molčala. Ker je izvedela, da se jo Ema želi znebiti, je odkrito povedala, kaj si misli, in se odločila, da svoj glas nameni prav Emi.
"Mene sploh ne pustijo biti na Kmetiji, jaz se ne morem takoj naučiti vsega, povsod so same spletke. Jaz nimam proti nobenemu nič, proti meni pa imajo vsi nekaj za povedati, v bistvu pa me nihče ne pozna," je dejala La Toya.
Ema pa je v svoj bran dejala, da na kmetiji potrebujejo le močne člane. "Kako pa ti veš, koliko sem jaz močna? A ti mene poznaš? Kaj pa ti veš o meni?" je ponosno dejala La Toya. Ema pa je vztrajala pri svojem mnenju in bila do sotekmovalke precej neposredna.
"La Toya je jezna, ker misli, da jo bomo mi imeli toliko časa v naši družini. Kako bomo mi imeli nekoga, ki samo je in nič ne dela? Ona ne dojame, da je tukaj zato, da je treba delat," je dejala Ema. La Toya pa se je odločila biti iskrena in priznala, da se po njenem mnenju vse vrti okoli Jana, zato se je prav zaradi tega nekoliko umaknila.
"Punca je ljubosumna, ne vem, na kaj, ker nisva nič imela in ima zaradi tega piko na meni." La Toya je dodala, da je zelo pridna in da se trudi narediti vse, kar je v njeni moči. "Umivam posodo, režem zelenjavo, naredim vse, kar mi rečejo, nimam niti pavze," je dejala.
"Ema je ljubosumna name že od vsega začetka, ko je videla, da Jan hodi za mano in me drži za roko. Najbolj smešno je, da neka mlada punca vidi v meni konkurenco, sploh ker sem toliko starejša od nje. Jaz ne bi nikoli z nobeno tekmovala, če bi bila samozavestna. Meni bi bilo pod nivojem, da bi tekmovala z žensko."
