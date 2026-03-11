Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
La Toya in Ema
Oddaje

La Toya brez dlake na jeziku: "Ema je ljubosumna name!"

M.S.
11. 03. 2026 13.30
0

V najnovejši epizodi oddaje Kmetija se razmere na posestvu vse bolj zaostrujejo. Ob izboru prvega dvobojevalca so na površje znova prišli napeti odnosi med tekmovalci, največ pozornosti pa je pritegnil spor med La Toyo in Emo. Besede niso bile več zadržane.

Pri izboru prvega dvobojevalca je bilo vzdušje na kmetiji zelo napeto. Odločitev je potekala med Markom in Emo, vendar se je hitro pokazalo, da največ napetosti vlada med La Toyo in Emo. La Toya se je tokrat odločila, da ne bo več molčala. Ker je izvedela, da se jo Ema želi znebiti, je odkrito povedala, kaj si misli, in se odločila, da svoj glas nameni prav Emi.

La Toya se je odločila, da bo Nataliji odkrito zaupala svoje občutke.
La Toya se je odločila, da bo Nataliji odkrito zaupala svoje občutke.FOTO: POP TV
Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo
Preberi še
Čakanja je konec, La Toya je končno prispela na Kmetijo

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

"Mene sploh ne pustijo biti na Kmetiji, jaz se ne morem takoj naučiti vsega, povsod so same spletke. Jaz nimam proti nobenemu nič, proti meni pa imajo vsi nekaj za povedati, v bistvu pa me nihče ne pozna," je dejala La Toya.

Samozavestna La Toya pravi, da je tekmovanje med dekleti pod njenim nivojem in da tega nikoli ne bi počela.
Samozavestna La Toya pravi, da je tekmovanje med dekleti pod njenim nivojem in da tega nikoli ne bi počela.FOTO: POP TV
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'
Preberi še
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'

Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Ema pa je v svoj bran dejala, da na kmetiji potrebujejo le močne člane. "Kako pa ti veš, koliko sem jaz močna? A ti mene poznaš? Kaj pa ti veš o meni?" je ponosno dejala La Toya. Ema pa je vztrajala pri svojem mnenju in bila do sotekmovalke precej neposredna.

Ema pa je prepričana, da La Toya na Kmetiji ne dela dovolj.
Ema pa je prepričana, da La Toya na Kmetiji ne dela dovolj.FOTO: POP TV
Ema Dragišić razkrila, česa se v šovu najbolj boji
Preberi še
Ema Dragišić razkrila, česa se v šovu najbolj boji

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

"La Toya je jezna, ker misli, da jo bomo mi imeli toliko časa v naši družini. Kako bomo mi imeli nekoga, ki samo je in nič ne dela? Ona ne dojame, da je tukaj zato, da je treba delat," je dejala Ema. La Toya pa se je odločila biti iskrena in priznala, da se po njenem mnenju vse vrti okoli Jana, zato se je prav zaradi tega nekoliko umaknila.

Jan je ponovno priznal, da z nobeno od deklet nima nič resnega.
Jan je ponovno priznal, da z nobeno od deklet nima nič resnega.FOTO: POP TV
Bo Jan izbral La Toyo ali Emo?
Preberi še
Bo Jan izbral La Toyo ali Emo?

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Glasujte v anketi in izberite svojega favorita!

"Punca je ljubosumna, ne vem, na kaj, ker nisva nič imela in ima zaradi tega piko na meni." La Toya je dodala, da je zelo pridna in da se trudi narediti vse, kar je v njeni moči. "Umivam posodo, režem zelenjavo, naredim vse, kar mi rečejo, nimam niti pavze," je dejala.

Se bosta Ema in La Toya še kdaj našli na isti valovni dolžini?
Se bosta Ema in La Toya še kdaj našli na isti valovni dolžini?FOTO: POP TV
Jan Zore o novi simpatiji na Kmetiji: "Nikakor."
Preberi še
Jan Zore o novi simpatiji na Kmetiji: "Nikakor."

"Ema je ljubosumna name že od vsega začetka, ko je videla, da Jan hodi za mano in me drži za roko. Najbolj smešno je, da neka mlada punca vidi v meni konkurenco, sploh ker sem toliko starejša od nje. Jaz ne bi nikoli z nobeno tekmovala, če bi bila samozavestna. Meni bi bilo pod nivojem, da bi tekmovala z žensko."

Kako se bo razvijal njun odnos, pa ne zamudite v naslednjih epizodah oddaje Kmetija.
Kako se bo razvijal njun odnos, pa ne zamudite v naslednjih epizodah oddaje Kmetija.FOTO: POP TV
Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce
Preberi še
Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce
Mailing
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija La Toya Ema dvoboj spopad
Oddaje

Tekmovalci imajo dovolj njegovih monologov

Oddaje

Slovenija ima talent odpira vrata novim talentom

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1553