La Toya pomagala Janu potešiti žejo

Simpatična La Toya je tudi tokrat poskrbela za živahno dogajanje na kmetiji. Z vztrajnostjo je pokazala, da se želi naučiti vsakega opravila, in hitro dokazala, da se znajde v vsaki situaciji. Ob pomoči fantov je osvojila tudi žaganje, pri tem pa ni manjkalo humorja in sproščenega vzdušja.
La Toya se je pridružila fantom pri delu in Francu povedala, da je prišla prav zaradi njega. "Jaz ne morem brez tebe," mu je rekla. Franc ji je odvrnil, da ni dovolj lep zanjo, in jo odgnal, vendar se La Toya ni dala ter je vztrajala, da ji je všeč.
"Franci ne zna z lepimi ženskami, žal mi je. On je kmet, ki ne ve, kako ravnati z lepo žensko, kot da je še nikoli ni videl. Takoj začne vpiti, kot da nima nobenega občutka za žensko," je dejala La Toya.
"Zna biti kar utrujajoče ves čas početi eno in isto," je še pripomnila. Kmalu zatem ji je Franc rekel, da z njo ne namerava žagati, in jo poslal v kuhinjo. "Čim dlje od mene, tako bo najbolje. La Toya naj bo raje pri ženskah, mi moški pa bomo skupaj," je dejal.
Fantje so nato našli način, kako jo obdržati v svoji bližini, in ji v modrc postavili steklenico vode. "Če boš tako nosila vodo, bomo vsi pili," je pripomnil Franc. Nato pa je Jan pokazal, da se ne more upreti La Toyini drznosti, in začel piti vodo iz steklenice.
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
