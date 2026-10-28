V vili so tekle solze: Lara se je poslovila od Otoka ljubezni

Ponosna na svojo pot v šovu
Lara je po izpadu odkrito priznala, da svoje odločitve ne obžaluje. "Nimam več kaj početi tukaj. Nima smisla, da kot samska ostajam v vili. Lahko sem le ponosna nase," je povedala.
S tem je sklenila svoje poglavje v šovu, kjer je v zadnjih tednih doživela številne vzpone in padce, hkrati pa pokazala tudi svojo čustveno plat.
Najbolj bo pogrešala Drino in Mili
Čeprav se veseli vrnitve domov, bo Lara najbolj pogrešala prijateljstva, ki so nastala v vili. "Najbolj mi bosta manjkali Mili in Drina, pa tudi Anthony, Luka in Valentin," pravi Lara.
Razkrila je celo, da bo prijateljici po koncu šova pričakala na letališču, saj želi stike ohraniti tudi po koncu snemanja.
Otočani, ki so ji ostali v srcu
Lara je ob slovesu nekaj toplih besed namenila tudi svojim sotekmovalcem.
Drino opisuje kot ustvarjalno in pozitivno osebo, ki v vsakem trenutku zna poiskati svetlo plat situacije. Za Mili pravi, da je izjemno močna mlada ženska, ki je v življenju že veliko prestala, Anthonyja pa je označila za zelo čustvenega, zabavnega in srčnega človeka.
Kdo je po njenem mnenju najbolj iskren?
Posebno pohvalo je namenila Valentinu. "Vedno pove točno to, kar misli, tudi če to ni vedno prijetno za slišati," pravi Lara. Starejši Luka pa ji je, kot pravi, postal skoraj kot starejši brat. "Zelo je sproščen, duhovit in vedno poskrbi, da se ljudje okoli njega dobro počutijo," je prepričana Lara.
Že komaj čaka vrnitev domov
Ob koncu je Lara poudarila, da odhaja zadovoljna in brez grenkega priokusa. "Vse, kar se je moralo zgoditi, se je zgodilo. Veselim se, da bom spet videla svoje starše, sestro in psa," pravi.
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