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Lara - Otok ljubezni
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V vili so tekle solze: Lara se je poslovila od Otoka ljubezni

N. Č.
28. 10. 2026 21.00
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Lara se je poslovila od Otoka ljubezni. Vilo je zapustila v pižami, za seboj pa pustila številne solze in nekaj zelo tesnih prijateljstev. Ob slovesu je priznala, da odhaja mirna in ponosna nase, najbolj pa bo pogrešala ljudi, s katerimi je v šovu spletla posebne vezi.

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Ponosna na svojo pot v šovu

Lara je po izpadu odkrito priznala, da svoje odločitve ne obžaluje. "Nimam več kaj početi tukaj. Nima smisla, da kot samska ostajam v vili. Lahko sem le ponosna nase," je povedala.

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S tem je sklenila svoje poglavje v šovu, kjer je v zadnjih tednih doživela številne vzpone in padce, hkrati pa pokazala tudi svojo čustveno plat.

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Najbolj bo pogrešala Drino in Mili

Čeprav se veseli vrnitve domov, bo Lara najbolj pogrešala prijateljstva, ki so nastala v vili. "Najbolj mi bosta manjkali Mili in Drina, pa tudi Anthony, Luka in Valentin," pravi Lara.

Lara je zapustila vilo.
Lara je zapustila vilo. FOTO: VOYO

Razkrila je celo, da bo prijateljici po koncu šova pričakala na letališču, saj želi stike ohraniti tudi po koncu snemanja.

Otočani, ki so ji ostali v srcu

Lara je ob slovesu nekaj toplih besed namenila tudi svojim sotekmovalcem.

Drino opisuje kot ustvarjalno in pozitivno osebo, ki v vsakem trenutku zna poiskati svetlo plat situacije. Za Mili pravi, da je izjemno močna mlada ženska, ki je v življenju že veliko prestala, Anthonyja pa je označila za zelo čustvenega, zabavnega in srčnega človeka.

Kdo je po njenem mnenju najbolj iskren?

Posebno pohvalo je namenila Valentinu. "Vedno pove točno to, kar misli, tudi če to ni vedno prijetno za slišati," pravi Lara. Starejši Luka pa ji je, kot pravi, postal skoraj kot starejši brat. "Zelo je sproščen, duhovit in vedno poskrbi, da se ljudje okoli njega dobro počutijo," je prepričana Lara.

Lara je zapustila vilo.
Lara je zapustila vilo.FOTO: VOYO

Že komaj čaka vrnitev domov

Ob koncu je Lara poudarila, da odhaja zadovoljna in brez grenkega priokusa. "Vse, kar se je moralo zgoditi, se je zgodilo. Veselim se, da bom spet videla svoje starše, sestro in psa," pravi.

Lara je zapustila vilo.
Lara je zapustila vilo.FOTO: VOYO

Za sabo je pustila nepozabno izkušnjo, pred preostalimi tekmovalci pa je zdaj le še zadnjih nekaj korakov do velikega finala.

Love Island Adria lahko spremljate od nedelje do petka ob 20. uri na platformi VOYO. Ne zamudite finala Love Island Adria v petek, 6. novembra!

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