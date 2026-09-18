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Lara
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Lara se je zlomila pred kamerami: solz ni mogla zadržati

N. Č.
18. 09. 2026 13.16
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V vili šova Love Island Adria je prišlo do novega čustvenega preobrata. Potem ko je Anthony odkrito pokazal naklonjenost Alji, se je Lara zlomila ...

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Dogajanje v šovu Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) postaja iz dneva v dan bolj napeto. Medtem ko se odnos med Anthonyjem in Aljo očitno poglablja, se je Lara znašla v središču čustvenega vrtinca. Še posebej jo je prizadel vroč poljub v izzivu, grenak priokus v ustih pa je pustil tudi njun pogovor, v katerem ji je Anthony očital, da ne kaže dovolj zanimanja zanj, čeprav je že od samega začetka trdila, da je prav Anthony edini moški v vili, ki jo zanima.

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Solze v vili

Napet pogovor se je hitro sprevrgel v zelo čustven prizor. Lara ni več mogla zadrževati solz, zaradi česar so številni gledalci na družbenih omrežjih takoj začeli ugibati, ali je med njo in Anthonyjem obstajalo več čustev, kot je bilo sprva videti.

Lara
LaraFOTO: VOYO

"Potem pa bodi z njo"

Lara je Anthonyju dala jasno vedeti, da jo njegova dejanja bolijo. V trenutku iskrenosti mu je sporočila, naj bo potem z Aljo, če tako čuti. Njene besede in solze so pokazale, da jo je razvoj dogodkov presenetil in prizadel bolj, kot je bila pripravljena priznati.

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Ljubezenskega trikotnika bo konec že nocoj

Ljubezenskega trikotnika pa bo konec že nocoj, saj je Anthony primoran izbrati med Aljo in Laro. Ena izmed njiju bo postala njegov par, druga pa bo najverjetneje kot prva zapustila vilo. Koga bo izbral Anthony? Aljo ali Laro? Glasujte v spodnji anketi!

Anketa Arhiv
Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi
Koga bo izbral Anthony?
Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi
otok ljubezni love island adria anthony lara jok solze drama
Oddaje

Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi

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