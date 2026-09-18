Lara se je zlomila pred kamerami: solz ni mogla zadržati

Dogajanje v šovu Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) postaja iz dneva v dan bolj napeto. Medtem ko se odnos med Anthonyjem in Aljo očitno poglablja, se je Lara znašla v središču čustvenega vrtinca. Še posebej jo je prizadel vroč poljub v izzivu, grenak priokus v ustih pa je pustil tudi njun pogovor, v katerem ji je Anthony očital, da ne kaže dovolj zanimanja zanj, čeprav je že od samega začetka trdila, da je prav Anthony edini moški v vili, ki jo zanima.

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Solze v vili

Napet pogovor se je hitro sprevrgel v zelo čustven prizor. Lara ni več mogla zadrževati solz, zaradi česar so številni gledalci na družbenih omrežjih takoj začeli ugibati, ali je med njo in Anthonyjem obstajalo več čustev, kot je bilo sprva videti.

icon-expand Lara FOTO: VOYO

"Potem pa bodi z njo"

Lara je Anthonyju dala jasno vedeti, da jo njegova dejanja bolijo. V trenutku iskrenosti mu je sporočila, naj bo potem z Aljo, če tako čuti. Njene besede in solze so pokazale, da jo je razvoj dogodkov presenetil in prizadel bolj, kot je bila pripravljena priznati.

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Ljubezenskega trikotnika bo konec že nocoj

Ljubezenskega trikotnika pa bo konec že nocoj, saj je Anthony primoran izbrati med Aljo in Laro. Ena izmed njiju bo postala njegov par, druga pa bo najverjetneje kot prva zapustila vilo. Koga bo izbral Anthony? Aljo ali Laro? Glasujte v spodnji anketi!