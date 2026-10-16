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Lidia - ig
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Lepa Beograjčanka že dviguje temperaturo

N. Č.
16. 10. 2026 11.01
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V vilo šova Otok ljubezni Adria sta vstopila dva nova bombshell-a, ki sta med tekmovalci že takoj dvignila precej prahu. Med njima je tudi Lidia, ki prihaja iz Beograda, zase pa pravi, da natančno ve, kaj želi. Privlačna temnolaska je priznala tudi, kateri otočan ji je najbolj padel v oči.

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Kdo je Lidia?

Lidia je 30-letnica iz Beograda, ki se ukvarja s plesom in manekenstvom. Po poklicu je plesna inštruktorica, ples pa je pomemben del njenega življenja že skoraj dve desetletji. Poleg poučevanja plesa organizira tudi plesalce in modele za videospote ter različne dogodke.

A to še ni vse. Kot je razkrila sama, že od mladosti rada piše in trenutno pripravlja knjigo o svojem življenju.

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Zakaj je vstopila v šov?

Nova 'bombshell' pravi, da jo je v šov pripeljala predvsem radovednost. Zanimalo jo je, kako je videti življenje v vili in kakšne izkušnje ji lahko prinese sodelovanje v enem najbolj gledanih resničnostnih šovov ta hip.

Ob prihodu je dala vedeti, da ni prišla zgolj opazovat dogajanja, temveč je pripravljena spoznati nove ljudi in morda tudi najti ljubezen.

Lidia, Otok ljubezni Adria
Lidia, Otok ljubezni Adria FOTO: POP TV

Kateri otočan ji je najbolj všeč?

Čeprav je v vili šele kratek čas, je Lidia že razkrila, kdo ji je najbolj padel v oči.

Njeno pozornost je pritegnil Luka, za katerega meni, da deluje bolj zrelo in stabilno od večine drugih fantov v vili. Prav stabilnost pa je ena izmed lastnosti, ki jih pri moškem najbolj ceni.

Pri moških išče tri lastnosti

Lidia pravi, da pri partnerju najbolj ceni:

iskrenost,

stabilnost,

čustveno odprtost.

Za seboj ima eno resno zvezo, ki je trajala leto in pol, samska pa je že dve leti. Kot pravi, je bolje biti sam kot vztrajati v zvezi, ki ne deluje več.

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Ne bo se borila za moškega, a ...

Nova tekmovalka zase pravi, da je impulzivna in da včasih v jezi pove stvari, ki jih pozneje obžaluje. V odnosih ji največ pomeni odprta komunikacija.

Ob tem je dala tudi zanimivo izjavo. Povedala je, da se za moškega sicer ne bi borila, priznava pa, da bi poskusila osvojiti tudi nekoga, ki je že v paru, če njegova partnerica ni njena prijateljica.

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Bo prav ona premešala štrene?

Prihod nove bombshell vedno pomeni novo dinamiko v vili. Ker je Lidia samozavestna, komunikativna in natanko ve, kaj išče, številni gledalci že ugibajo, ali bo prav ona poskrbela za naslednji ljubezenski preobrat v šovu.

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Njena pozornost je trenutno usmerjena proti Luki, a kot smo se v Otoku ljubezni Adria že večkrat prepričali, se lahko razmerja v vili spremenijo zelo hitro.

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