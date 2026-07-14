Kdo bo odšel na kmetijo vročega kmeta?

Po prvih zmenkih, poljubih, prepirih in zabavah kmete čaka najtežja odločitev sezone. Izbrati bodo morali tri kandidatke, ki jih bodo odpeljali na svoje kmetije. Toni bo tik pred odločitvijo povsem na trnih, pri Željku pa bo prišlo do nepričakovanega preobrata, saj ga bosta dve kandidatki zavrnili. Medtem bo Ilija priznal, da je odločitev že sprejel, a Ruža še vedno ni povsem prepričana v njuno zgodbo.
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