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Ljubezen na vasi
Oddaje

Vroči Željko priznal, da je nekoč ljubil kar tri dekleta hkrati

M.S.
20. 07. 2026 10.04
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Na POP TV spremljamo deveto sezono šova Ljubezen na vasi, ki vsak delovnik po seriji Botri prinaša nova poznanstva, nepričakovane preobrate in veliko čustvenih trenutkov. Kaj gledalce čaka v nocojšnji epizodi? Preverite v nadaljevanju.

Na kmetijah bo vse bolj napeto. Zlatka bo zmotilo, ker se dame ne bodo takoj lotile dela, Ilijeve kandidatke pa ne bodo navdušene nad njegovim gostoljubjem. Željko bo pripravil romantičen piknik, a med Vesno in Marijo se bodo kresale iskre zaradi nenehnega zbadanja. Medtem se bo Ivo zbližal s Katico, kar Tamari nikakor ne bo po volji.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV
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Vrača se Slovenec Sandi. Ena največjih zanimivosti 9. sezone je vrnitev slovenskega tekmovalca. Kmet Sandi, ki ga nekateri morda že poznate iz prejšnjih oddaj, se je ponovno prijavil v šov. Njegov cilj je jasen: želi najti pravo žensko

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