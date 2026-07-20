Vroči Željko priznal, da je nekoč ljubil kar tri dekleta hkrati

Na kmetijah bo vse bolj napeto. Zlatka bo zmotilo, ker se dame ne bodo takoj lotile dela, Ilijeve kandidatke pa ne bodo navdušene nad njegovim gostoljubjem. Željko bo pripravil romantičen piknik, a med Vesno in Marijo se bodo kresale iskre zaradi nenehnega zbadanja. Medtem se bo Ivo zbližal s Katico, kar Tamari nikakor ne bo po volji.
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