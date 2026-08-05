Vse bolj jo bo motilo, da več pozornosti namenja drugim kandidatkam

Čeprav so nekateri kmetje o svojih favoritkah že povsem prepričani, drugi še vedno skrivajo prava čustva, kar bo povzročilo nove napetosti. V Ceriću bo jutro znova zaznamoval prepir, saj bo Valentina prepričana, da jo Toni in njegova mama opravljata za njenim hrbtom. Tudi pri Ivu v Pulju ne bo miru, saj bo Rivo vse bolj motilo, da kmet več pozornosti namenja drugim kandidatkam.
Preberi šeNa zmenku priznal, da si še vedno želi bivšo
Oddaje
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV