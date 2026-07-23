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Ljubezen na vasi.
Oddaje

Na domačijah bodo padali strastni poljubi in izbruhi ljubosumja

M.S.
23. 07. 2026 03.00
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Na POP TV spremljamo deveto sezono šova Ljubezen na vasi, ki vsak delovnik po seriji Botri prinaša nova poznanstva, nepričakovane preobrate in veliko čustvenih trenutkov. Kaj gledalce čaka v nocojšnji in jutrišnji epizodi? Preverite v nadaljevanju

Četrtek

Na domačijah bo spet pestro, saj bodo dan zaznamovali delo, ljubosumni izpadi in strastni poljubi. Pri Zlatku se bo zabava zavlekla pozno v noč, jutro zatem pa bodo sledili novi očitki njegovim kandidatkam. V Pulju se bo boj za Iva med Katico in Tamaro še zaostril, medtem ko bo Vesna po prepiru z Marijo budno spremljala vsak korak svojih tekmic.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV
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Petek

Vožnja s traktorsko prikolico in pobiranje krompirja bosta pri Zlatku poskrbela za veliko smeha, a tudi nove prepire med kandidatkami. V Pulju bo Ivo pripravil kampiranje, Tamara pa bo prepričana, da je še vedno njegova favoritka, čeprav bo imel on povsem drugačne načrte. Medtem bo Željko naveličan nenehnih sporov in bo svoje dame soočil z iskrenim pogovorom.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV

Vrača se Slovenec Sandi. Ena največjih zanimivosti 9. sezone je vrnitev slovenskega tekmovalca. Kmet Sandi, ki ga nekateri morda že poznate iz prejšnjih oddaj, se je ponovno prijavil v šov. Njegov cilj je jasen: želi najti pravo žensko.

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