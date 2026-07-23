Na domačijah bodo padali strastni poljubi in izbruhi ljubosumja

Četrtek
Na domačijah bo spet pestro, saj bodo dan zaznamovali delo, ljubosumni izpadi in strastni poljubi. Pri Zlatku se bo zabava zavlekla pozno v noč, jutro zatem pa bodo sledili novi očitki njegovim kandidatkam. V Pulju se bo boj za Iva med Katico in Tamaro še zaostril, medtem ko bo Vesna po prepiru z Marijo budno spremljala vsak korak svojih tekmic.
Petek
Vožnja s traktorsko prikolico in pobiranje krompirja bosta pri Zlatku poskrbela za veliko smeha, a tudi nove prepire med kandidatkami. V Pulju bo Ivo pripravil kampiranje, Tamara pa bo prepričana, da je še vedno njegova favoritka, čeprav bo imel on povsem drugačne načrte. Medtem bo Željko naveličan nenehnih sporov in bo svoje dame soočil z iskrenim pogovorom.
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