Poskusil je navezati stik, ona pa ga je zavrnila

Tokrat bo voditeljica Anita znova poskrbela za veliko presenečenje. Željkovo druženje z izbrankami ob morju bo prekinil prihod skrivnostne ženske, ki bo v njem prebudila močna čustva. Tudi Ilijo čaka ponovno srečanje z znanim obrazom, ki ga bo skušal osvojiti s kuharskimi spretnostmi, napeto pa bo tudi pri Zlatku.
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