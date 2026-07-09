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Ljubezen na vasi
Oddaje

Po nepozabnem večeru jih je pričakalo burno jutro

M.S.
09. 07. 2026 04.00
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Na POP TV spremljamo deveto sezono šova Ljubezen na vasi, ki vsak delovnik po seriji Botri prinaša nova poznanstva, nepričakovane preobrate in veliko čustvenih trenutkov. Kaj gledalce čaka v nocojšnji epizodi? Preverite v nadaljevanju.

Novo skupno druženje bo še bolj vroče, saj se bodo zabavi prvič pridružila tudi zlata dekleta. Med nekaterimi kandidatkama bo hitro završalo zaradi ljubosumja, Ivo pa bo pred vsemi strastno poljubil eno izmed svojih dam. Tudi naslednje jutro ne bo mirno, saj bo obujanje spominov na burno noč sprožilo nove očitke, prepire in napetosti med kandidatkami.

Ljubezen na vasi: Nova sezona strasti in usodnih srečanj.
Ljubezen na vasi: Nova sezona strasti in usodnih srečanj.FOTO: POP TV

Vrača se Slovenec Sandi. Ena največjih zanimivosti 9. sezone je vrnitev slovenskega tekmovalca. Kmet Sandi, ki ga nekateri morda že poznate iz prejšnjih oddaj, se je ponovno prijavil v šov. Njegov cilj je jasen: želi najti pravo žensko

Ljubezen na vasi: Nova sezona strasti in usodnih srečanj
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Ljubezen na vasi resničnostni šov Sandi POP TV TV zabava oddaje
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