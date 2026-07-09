Po nepozabnem večeru jih je pričakalo burno jutro

Novo skupno druženje bo še bolj vroče, saj se bodo zabavi prvič pridružila tudi zlata dekleta. Med nekaterimi kandidatkama bo hitro završalo zaradi ljubosumja, Ivo pa bo pred vsemi strastno poljubil eno izmed svojih dam. Tudi naslednje jutro ne bo mirno, saj bo obujanje spominov na burno noč sprožilo nove očitke, prepire in napetosti med kandidatkami.
Preberi šeLjubezen na vasi: Nova sezona strasti in usodnih srečanj
Oddaje
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV