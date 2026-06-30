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Ljubezen na vasi
Oddaje

Ljubezen na vasi: Nova sezona strasti in usodnih srečanj

N. Č.
30. 06. 2026 09.23
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Na POP TV prihaja deveta sezona šova Ljubezen na vasi. 11 kmetov išče ljubezen, med njimi je tudi Slovenec. Na sporedu vsak delovnik po seriji Botri.

Včeraj se je na POP TV začela predvajati nova sezona priljubljene oddaje Ljubezen na vasi. Gre za deveto sezono tega hrvaškega formata, v kateri bomo spoznali 11 kmetov. Ti prihajajo z različnih koncev Hrvaške, nekateri pa celo iz tujine. 

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Glavni namen šova ostaja enak: pomagati osamljenim kmetom najti žensko, s katero bodo delili svoje življenje in delo na kmetiji. Oddaja bo na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka, gledalci pa si jo bodo lahko ogledali takoj po zaključku serije Botri. Pripravite se na pestre dogodke, saj šov prinaša realen vpogled v življenje na deželi in vse izzive, ki jih prinaša iskanje partnerja pred kamerami.

Ljubezen na vasi
Ljubezen na vasi FOTO: VOYO

Kaj nas čaka v novi sezoni?

Gledalci se morajo pripraviti na dejstvo, da iskanje ljubezni pred kamerami ni vedno samo med in mleko. V tej sezoni bomo videli veliko prepirov in ljubosumja med kandidatkami, ki se bodo trudile osvojiti kmete. Situacije bodo včasih tako napete, da bodo prišle do vrelišča, vključno z nekaterimi fizičnimi soočenji, ki so posledica močnih čustev na kmetijah. 

Ti konflikti so pogosto odraz realnih napetosti, ko se neznanci znajdejo v tesnem sožitju na podeželju. "V boju za ljubezen so dovoljena vsa sredstva," pravi stara ljudska modrost, ki se bo v 9. sezoni izkazala za še kako resnično, saj bodo nekateri kandidati za dosego svojega cilja tvegali vse.

Vrača se Slovenec Sandi

Ena največjih zanimivosti 9. sezone je vrnitev slovenskega tekmovalca. Kmet Sandi, ki ga nekateri morda že poznate iz prejšnjih oddaj, se je ponovno prijavil v šov. Njegov cilj je jasen: želi najti pravo žensko

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Pojasnil bo, zakaj se mu zdi, da so morda hrvaške udeleženke bolj primerne zanj oziroma zakaj mu je ta format iskanja partnerja bližje kot tisti v domačem okolju. Sandi prinaša slovensko marljivost in odkritost, hkrati pa bo moral dokazati, da lahko premaga morebitne razdalje in kulturne razlike, da bi prišel do prave ljubezni.

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