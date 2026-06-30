Ljubezen na vasi: Nova sezona strasti in usodnih srečanj

Včeraj se je na POP TV začela predvajati nova sezona priljubljene oddaje Ljubezen na vasi . Gre za deveto sezono tega hrvaškega formata, v kateri bomo spoznali 11 kmetov . Ti prihajajo z različnih koncev Hrvaške, nekateri pa celo iz tujine.

Glavni namen šova ostaja enak: pomagati osamljenim kmetom najti žensko, s katero bodo delili svoje življenje in delo na kmetiji. Oddaja bo na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka , gledalci pa si jo bodo lahko ogledali takoj po zaključku serije Botri . Pripravite se na pestre dogodke, saj šov prinaša realen vpogled v življenje na deželi in vse izzive, ki jih prinaša iskanje partnerja pred kamerami.

Gledalci se morajo pripraviti na dejstvo, da iskanje ljubezni pred kamerami ni vedno samo med in mleko. V tej sezoni bomo videli veliko prepirov in ljubosumja med kandidatkami, ki se bodo trudile osvojiti kmete. Situacije bodo včasih tako napete, da bodo prišle do vrelišča, vključno z nekaterimi fizičnimi soočenji, ki so posledica močnih čustev na kmetijah.

Ti konflikti so pogosto odraz realnih napetosti, ko se neznanci znajdejo v tesnem sožitju na podeželju. "V boju za ljubezen so dovoljena vsa sredstva," pravi stara ljudska modrost, ki se bo v 9. sezoni izkazala za še kako resnično, saj bodo nekateri kandidati za dosego svojega cilja tvegali vse.