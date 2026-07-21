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Ljubezen na vasi
Oddaje

Po burni noči sledijo težki jutranji pogovori

M.S.
21. 07. 2026 12.44
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Na POP TV spremljamo deveto sezono šova Ljubezen na vasi, ki vsak delovnik po seriji Botri prinaša nova poznanstva, nepričakovane preobrate in veliko čustvenih trenutkov. Kaj gledalce čaka v nocojšnji epizodi? Preverite v nadaljevanju.

Nov dan na kmetijah bodo zaznamovali napetost in novi prepiri. Toni in Valentina si bosta želela nekaj trenutkov zase, a bodo načrti hitro padli v vodo. Po burnem večeru bo Valentina budno spremljala vsak Tonijev korak, dodatno napetost pa bo povzročilo še njegovo nepričakovano priznanje. Medtem bo Zlatko vztrajal, da se dame lotijo dela, one pa bodo tudi tokrat iskale načine, kako se mu izogniti.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV
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Vrača se Slovenec Sandi. Ena največjih zanimivosti 9. sezone je vrnitev slovenskega tekmovalca. Kmet Sandi, ki ga nekateri morda že poznate iz prejšnjih oddaj, se je ponovno prijavil v šov. Njegov cilj je jasen: želi najti pravo žensko.

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