Po burni noči sledijo težki jutranji pogovori

Nov dan na kmetijah bodo zaznamovali napetost in novi prepiri. Toni in Valentina si bosta želela nekaj trenutkov zase, a bodo načrti hitro padli v vodo. Po burnem večeru bo Valentina budno spremljala vsak Tonijev korak, dodatno napetost pa bo povzročilo še njegovo nepričakovano priznanje. Medtem bo Zlatko vztrajal, da se dame lotijo dela, one pa bodo tudi tokrat iskale načine, kako se mu izogniti.
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