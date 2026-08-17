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Ljubezen na vasi
Oddaje

Nepričakovana zaroka je vse pustila brez besed

M.S.
17. 08. 2026 14.22
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Na POP TV spremljamo deveto sezono šova Ljubezen na vasi, ki vsak delovnik po seriji Botri prinaša nova poznanstva, nepričakovane preobrate in veliko čustvenih trenutkov. Preverite, kaj vse gledalce čaka v tem tednu.

Ponedeljek

Romantična potovanja bodo razkrila, kateri pari se resnično zbližujejo in kateri se vse bolj oddaljujejo. Medtem ko bosta Željko in Tatjana uživala v skupnih trenutkih, bo Ruža začela dvomiti o Ilijevi iskrenosti. Darko bo storil vse, da bi osvojil Anamarijo, na Zlatkovi kmetiji pa bodo napetosti dosegle vrhunec, saj bo nov hud prepir dokončno zamajal odnose.

Ljubezen na vasi
Ljubezen na vasiFOTO: POP TV
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Torek

Skupni dnevi bodo prinesli iskrene pogovore, neprijetne dvome in nova razočaranja. Medtem ko bo Ivo prepričan, da se z Mileno vse bolj zbližujeta, bo Ilona začela drugače gledati na svojo prihodnost z Ivico. Toni bo namignil na novo veliko življenjsko odločitev, Ruža in Anamarija pa bosta vse glasneje dvomili, ali sta izbrali pravega kmeta.

Ljubezen na vasi
Ljubezen na vasiFOTO: POP TV
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Sreda

Skupni oddih bo razkril, kdo je pripravljen narediti velik korak za ljubezen. Po burnem dogajanju na kmetiji se bosta Zlatko in Antonija znova srečala, Željko in Tatjana pa bosta uživala v skupnih trenutkih. Medtem bo Ivica Iloni razkril drzne načrte za njuno skupno prihodnost, a njen odziv ne bo takšen, kot si ga je predstavljal.

Ljubezen na vasi
Ljubezen na vasiFOTO: POP TV
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Četrtek

Ljubezenski oddihi bodo postavljeni na novo preizkušnjo. Medtem ko se bodo nekateri pari vse bolj oddaljevali, bodo drugi že razmišljali o skupni prihodnosti. Tri kandidatke bodo vse glasneje izražale dvome o svojih kmetih, Valentina in Toni bosta načrtovala prihodnost, eden izmed zaljubljenih kmetov pa bo z romantično zaroko skušal dokazati, da je našel ljubezen svojega življenja.

Ljubezen na vasi.
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Petek

Skupni dnevi stran od kmetij se bližajo koncu, z njimi pa prihajajo tudi iskreni pogovori in težke odločitve. Darko bo še zadnjič skušal osvojiti Anamarijo, Ivo in Milena bosta razčiščevala medsebojne očitke, največji pretres pa čaka Ivico, ko bo Ilona razkrila neprijetno odkritje, ki bo močno zamajalo njuno zaupanje.

Ljubezen na vasi
Ljubezen na vasiFOTO: POP TV
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