Zbližal se bo z drugo, kar bo sprožilo pravi val ljubosumja

Ponedeljek
Na kmetijah bodo napetosti med kandidatkami vse večje. Ivica bo Ilono znova presenetil z romantično gesto, pri Zlatku se bo zaostrilo rivalstvo med dvemi dekleti, Ivo pa bo svoje kandidatke odpeljal na kopanje, kjer bo ljubosumje znova privrelo na plan. Medtem bo Željko vse več časa preživljal s Tatjano, kar bo sprožilo nov hud spor.
Torek
Na kmetijah bodo znova vrela čustva. Darko bo po iskrenem pogovoru z voditeljico pripravil posebno presenečenje za Anamarijo, pri Zlatku pa bodo športni izzivi prerasli v hud prepir. Iva čaka težka odločitev, največje presenečenje večera pa bo pripravil zaljubljeni Ivica, ki bo Ilono med koncertom Nede Ukraden povabil na oder in jo šokiral z izjemno romantično gesto.
Sreda
Na kmetijah bodo čustva vse močnejša. Ilona bo priznala, da še vedno predeluje veliko presenečenje prejšnjega večera, Ivica pa bo svoje kandidatke šokiral z novo odločitvijo. Medtem se bo pri Ivu dolgoletno prijateljstvo med Mileno in Katico dokončno sesulo v silovitem prepiru zaradi boja za njegovo naklonjenost.
Četrtek
Napočil je čas za zadnja izločanja pred romantičnimi potovanji. Toni bo ob obisku Anite sprožil nepričakovano ljubosumje, medtem ko bosta Željko in Darko kandidatke presenetila s posebnima doživetjema. Ilija bo sprejel skrivni dogovor, Ivo pa bo moral sprejeti odločitev, ki bo med kandidatkami povzročila veliko razočaranje in hude očitke.
Petek
Tokrat bodo zadnje odločitve odprle nova vprašanja. Zlatko bo z iskrenimi pogovori sprožil hud prepir, Ivico pa bo čakalo še zadnje slovo. Medtem se bodo prvi pari odpravili na romantična potovanja, kjer bodo na preizkušnji njihova čustva. Med iskrenimi pogovori in dvomi bo postalo jasno, kateri odnosi imajo prihodnost in kateri se že začenjajo krhati.
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