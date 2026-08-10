Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Ljubezen na vasi.
Oddaje

Zbližal se bo z drugo, kar bo sprožilo pravi val ljubosumja

M.S.
10. 08. 2026 15.32
0

Na POP TV spremljamo deveto sezono šova Ljubezen na vasi, ki vsak delovnik po seriji Botri prinaša nova poznanstva, nepričakovane preobrate in veliko čustvenih trenutkov. Preverite, kaj vse gledalce čaka v tem tednu.

Ponedeljek

Na kmetijah bodo napetosti med kandidatkami vse večje. Ivica bo Ilono znova presenetil z romantično gesto, pri Zlatku se bo zaostrilo rivalstvo med dvemi dekleti, Ivo pa bo svoje kandidatke odpeljal na kopanje, kjer bo ljubosumje znova privrelo na plan. Medtem bo Željko vse več časa preživljal s Tatjano, kar bo sprožilo nov hud spor.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV
Po romantičnem zmenku sledi nepričakovan preobrat
Preberi še
Po romantičnem zmenku sledi nepričakovan preobrat

Torek

Na kmetijah bodo znova vrela čustva. Darko bo po iskrenem pogovoru z voditeljico pripravil posebno presenečenje za Anamarijo, pri Zlatku pa bodo športni izzivi prerasli v hud prepir. Iva čaka težka odločitev, največje presenečenje večera pa bo pripravil zaljubljeni Ivica, ki bo Ilono med koncertom Nede Ukraden povabil na oder in jo šokiral z izjemno romantično gesto.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV
Vse bolj jo bo motilo, da več pozornosti namenja drugim kandidatkam
Preberi še
Vse bolj jo bo motilo, da več pozornosti namenja drugim kandidatkam

Sreda

Na kmetijah bodo čustva vse močnejša. Ilona bo priznala, da še vedno predeluje veliko presenečenje prejšnjega večera, Ivica pa bo svoje kandidatke šokiral z novo odločitvijo. Medtem se bo pri Ivu dolgoletno prijateljstvo med Mileno in Katico dokončno sesulo v silovitem prepiru zaradi boja za njegovo naklonjenost.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV
Na kmetiji bo dan minil v znamenju ljubosumja in težkih odločitev
Preberi še
Na kmetiji bo dan minil v znamenju ljubosumja in težkih odločitev

Četrtek

Napočil je čas za zadnja izločanja pred romantičnimi potovanji. Toni bo ob obisku Anite sprožil nepričakovano ljubosumje, medtem ko bosta Željko in Darko kandidatke presenetila s posebnima doživetjema. Ilija bo sprejel skrivni dogovor, Ivo pa bo moral sprejeti odločitev, ki bo med kandidatkami povzročila veliko razočaranje in hude očitke.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV
Vroči Željko priznal, da je nekoč ljubil kar tri dekleta hkrati
Preberi še
Vroči Željko priznal, da je nekoč ljubil kar tri dekleta hkrati

Petek

Tokrat bodo zadnje odločitve odprle nova vprašanja. Zlatko bo z iskrenimi pogovori sprožil hud prepir, Ivico pa bo čakalo še zadnje slovo. Medtem se bodo prvi pari odpravili na romantična potovanja, kjer bodo na preizkušnji njihova čustva. Med iskrenimi pogovori in dvomi bo postalo jasno, kateri odnosi imajo prihodnost in kateri se že začenjajo krhati.

Ljubezen na vasi
Ljubezen na vasiFOTO: POP TV
Po nepozabnem večeru jih je pričakalo burno jutro
Preberi še
Po nepozabnem večeru jih je pričakalo burno jutro
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ljubezen na vasi POP TV resničnostni šov oddaje napovednik
Oddaje

Na poti domov ga preseneti nepričakovana potnica

Oddaje

Anastasia po razhodu in spravi: "To je največja napaka, ki jo naredimo v jezi"

Zadovoljna.si Nepričakovana zaroka je vse pustila brez besed
Zadovoljna.si Na kmetiji bo dan minil v znamenju ljubosumja in težkih odločitev
Zadovoljna.si Nedolžno druženje zanetilo ljubosumje
Zadovoljna.si Na domačijah bodo padali strastni poljubi in izbruhi ljubosumja
Zadovoljna.si Vse bolj jo bo motilo, da več pozornosti namenja drugim kandidatkam
Zadovoljna.si Prihod nove gostje sproži pravi čustveni vihar
Zadovoljna.si Po romantičnem zmenku sledi nepričakovan preobrat
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906