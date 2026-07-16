29-letna Armina verjame, da jo nekje čaka njen bodoči mož

Na kmetijah bo napočil čas za prve skupne trenutke. Željko, Zlatko in Ivica bodo svoje kandidatke pričakali z domačimi dobrotami, šopki in skrbno pripravljenim sprejemom, eden izmed kmetov pa jih bo takoj predstavil tudi svoji mami. Medtem med nekaterimi kandidatkami ne bo manjkalo zbadanja in napetosti.
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