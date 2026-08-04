Prihod nove gostje sproži pravi čustveni vihar

Na kmetijah bodo znova vrela čustva in napetosti. Pri Željku bo prihod nove kandidatke povsem spremenil razmerja, njegova mama pa bo dekleta postavila pred poseben preizkus. Valentina in Toni se bosta zapletla v hud prepir, medtem ko bo pri Zlatku prihod nove gostje povzročil ljubosumje in očitke. Darko bo še vedno skrival svoja čustva, Ilija pa bo končno spoznal Rasemo.
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