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Ljubezen na vasi.
Oddaje

Prihod nove gostje sproži pravi čustveni vihar

M.S.
04. 08. 2026 12.23
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Na POP TV spremljamo deveto sezono šova Ljubezen na vasi, ki vsak delovnik po seriji Botri prinaša nova poznanstva, nepričakovane preobrate in veliko čustvenih trenutkov. Kaj gledalce čaka v nocojšnji epizodi? Preverite v nadaljevanju.

Na kmetijah bodo znova vrela čustva in napetosti. Pri Željku bo prihod nove kandidatke povsem spremenil razmerja, njegova mama pa bo dekleta postavila pred poseben preizkus. Valentina in Toni se bosta zapletla v hud prepir, medtem ko bo pri Zlatku prihod nove gostje povzročil ljubosumje in očitke. Darko bo še vedno skrival svoja čustva, Ilija pa bo končno spoznal Rasemo.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV
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