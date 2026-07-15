Bo začetna kemija zdržala?

Po prvih ljubezenskih iskricah je napočil čas za prihod na kmetije. Ilija, Toni, Darko in Ivo bodo svoje izbranke pričakali z domačimi dobrotami, penino in posebnimi presenečenji, da bi naredili dober prvi vtis. Na kmetijah jim bodo kandidatke razkrile svoje življenjske zgodbe, želje in pričakovanja, medtem ko bodo prve simpatije dobile novo podobo.
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