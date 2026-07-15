Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Ljubezen na vasi
Oddaje

Bo začetna kemija zdržala?

M.S.
15. 07. 2026 10.55
0

Na POP TV spremljamo deveto sezono šova Ljubezen na vasi, ki vsak delovnik po seriji Botri prinaša nova poznanstva, nepričakovane preobrate in veliko čustvenih trenutkov. Kaj gledalce čaka v nocojšnji epizodi? Preverite v nadaljevanju.

Po prvih ljubezenskih iskricah je napočil čas za prihod na kmetije. Ilija, Toni, Darko in Ivo bodo svoje izbranke pričakali z domačimi dobrotami, penino in posebnimi presenečenji, da bi naredili dober prvi vtis. Na kmetijah jim bodo kandidatke razkrile svoje življenjske zgodbe, želje in pričakovanja, medtem ko bodo prve simpatije dobile novo podobo.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
Preberi še
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko

Vrača se Slovenec Sandi. Ena največjih zanimivosti 9. sezone je vrnitev slovenskega tekmovalca. Kmet Sandi, ki ga nekateri morda že poznate iz prejšnjih oddaj, se je ponovno prijavil v šov. Njegov cilj je jasen: želi najti pravo žensko

Ljubezen na vasi: Nova sezona strasti in usodnih srečanj
Preberi še
Ljubezen na vasi: Nova sezona strasti in usodnih srečanj
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ljubezen na vasi šov POP TV kmetija oddaje Spored
Zadovoljna.si Po burni noči sledijo težki jutranji pogovori
Zadovoljna.si Po nepozabnem večeru jih je pričakalo burno jutro
Zadovoljna.si Na domačijah bodo padali strastni poljubi in izbruhi ljubosumja
Zadovoljna.si Vroči Željko priznal, da je nekoč ljubil kar tri dekleta hkrati
Zadovoljna.si 29-letna Armina verjame, da jo nekje čaka njen bodoči mož
Zadovoljna.si Kdo bo odšel na kmetijo vročega kmeta?
24ur.com Nova sezona: vrača se priljubljena turška serija Po poti resnice
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819