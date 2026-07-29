Na kmetiji bo dan minil v znamenju ljubosumja in težkih odločitev

Sreda
Na kmetijah bo dan minil v znamenju ljubosumja in težkih odločitev. Med košnjo trave, peko peciva in prenovo domačij bodo med kandidatkami še vedno vrele napetosti. Največ čustev pa bodo prinesla izločanja, saj bodo morali štirje kmetje izbrati, katera dekleta zapuščajo šov. Ena izmed kandidatk bo celo sama ponudila odhod, a ostale njenim razlogom ne bodo povsem verjele.
Četrtek
Na kmetijah bodo zavladali dvomi, ljubosumje in nova presenečenja. Med Tonijem in njegovimi kandidatkami se bodo čustva še bolj zapletla, Zlatko in Darko pa bosta dame presenetila s posebnimi doživetji. Ilija bo vse bolj razpet med svojimi čustvi, medtem ko bo Ruža prepričana, da je med njima nastala posebna vez. Napeto bo tudi pri Željku, kjer bodo na plan prišla dolgo potlačena čustva.
Petek
Boj za naklonjenost kmetov postaja vse bolj napet. Pri Ivu nova kandidatka Riva ne bo deležna toplega sprejema, Milena pa mu bo očitala, da ji še ni namenil dovolj pozornosti. Zlatka bo presenetil prihod nove gostje, medtem ko bo Ivica Klaro povabil na pogovor na samem. Ob morju se bodo pri Željku prebudila močna čustva, saj bo Marija naredila vse, da izve, kaj v resnici čuti do nje.
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