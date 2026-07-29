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Ljubezen na vasi.
Oddaje

Na kmetiji bo dan minil v znamenju ljubosumja in težkih odločitev

M.S.
29. 07. 2026 14.46
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Na POP TV spremljamo deveto sezono šova Ljubezen na vasi, ki vsak delovnik po seriji Botri prinaša nova poznanstva, nepričakovane preobrate in veliko čustvenih trenutkov. Kaj gledalce čaka še ta teden? Preverite v nadaljevanju.

Sreda

Na kmetijah bo dan minil v znamenju ljubosumja in težkih odločitev. Med košnjo trave, peko peciva in prenovo domačij bodo med kandidatkami še vedno vrele napetosti. Največ čustev pa bodo prinesla izločanja, saj bodo morali štirje kmetje izbrati, katera dekleta zapuščajo šov. Ena izmed kandidatk bo celo sama ponudila odhod, a ostale njenim razlogom ne bodo povsem verjele.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV
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Četrtek

Na kmetijah bodo zavladali dvomi, ljubosumje in nova presenečenja. Med Tonijem in njegovimi kandidatkami se bodo čustva še bolj zapletla, Zlatko in Darko pa bosta dame presenetila s posebnimi doživetji. Ilija bo vse bolj razpet med svojimi čustvi, medtem ko bo Ruža prepričana, da je med njima nastala posebna vez. Napeto bo tudi pri Željku, kjer bodo na plan prišla dolgo potlačena čustva.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV
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Petek

Boj za naklonjenost kmetov postaja vse bolj napet. Pri Ivu nova kandidatka Riva ne bo deležna toplega sprejema, Milena pa mu bo očitala, da ji še ni namenil dovolj pozornosti. Zlatka bo presenetil prihod nove gostje, medtem ko bo Ivica Klaro povabil na pogovor na samem. Ob morju se bodo pri Željku prebudila močna čustva, saj bo Marija naredila vse, da izve, kaj v resnici čuti do nje.

Ljubezen na vasi.
Ljubezen na vasi.FOTO: POP TV
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Ljubezen na vasi šov POP TV resničnostni šov Sandi
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