Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje

Najbolj romantično zgodbo letošnje sezone sta brez dvoma zapisala Patricija in Dejan. Njuna ljubezenska pot se je začela že ob prvem srečanju in se po oddaji le še poglobila. Danes skupaj uživata v skupnem življenju in pozdravila sta tudi rojstvo svoje prve hčerke. Patricija je razkrila, da živita povsem običajno kmečko življenje, v katerem zelo uživata, ter dodala, da je vesela svoje odločitve, da se je preselila k Dejanu.
Manj sreče v ljubezni sta imela Mirko in Nataša. Po koncu snemanja sta odkrito priznala, da se je njuna skupna pot zaključila takoj po oddaji. Čeprav sta v šovu delovala kot par, v resničnem življenju njuna zveza nikoli zares ni zaživela.
Tudi med Majo in Pablom se ljubezen ni razvila. Maja je povedala, da se z njim vidi zgolj v prijateljskem odnosu. Dodala je, da sta si po značaju precej različna in da dvomi, da bi lahko kot par dolgoročno funkcionirala, saj ima Pablo očitno zelo jasno predstavo o tem, kakšno partnerko si želi.
Manuela in Dušan sta po oddaji ostala v prijateljskih odnosih, saj med njima ni bilo pravih ljubezenskih iskric. Podoben razplet sta doživela tudi Nina in Peter. V finalni oddaji mu je iskreno povedala, da do njega ne čuti in tudi ne bo razvila močnejših čustev od prijateljstva. Peter je v njej sicer videl sorodno dušo, vendar čustva žal niso bila obojestranska.
Katica in Josip sta svojo zgodbo zaključila po romantičnem izletu. Katica je povedala, da si je želela nadaljnjih srečanj, vendar se je Josip sčasoma oddaljil. Ob tem je jasno poudarila, da zanj pri njej vrata niso več odprta.
Tudi pri Sonji in Branku se zgodba ni nadaljevala po pričakovanjih. Čeprav se je Sonja z Brankom odlično počutila in izkušnjo opisala kot fantastično, se njuna pot ni razvila v resno zvezo. Danes Sonja priznava, da ima po oddaji ogromno snubcev, izkušnjo pa opisuje kot izjemno pozitivno, polno smeha, veselja in lepih spominov.
Oddaja Ljubezen po domače že odpira vrata novi sezoni in išče nove kandidatke ter kandidate. Če vas mikajo nova doživetja, zanimiva poznanstva in možnost, da najdete ljubezen, potem je to priložnost, ki je ne gre zamuditi.
