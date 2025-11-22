Peter svojo izbranko Nino odpelje na Oktoberfest

SOBOTA, 22. NOVEMBER
Ljubezen po domače (S7, E20) ob 20.00
Peter upa, da bo na romantičnem izletu prijateljstvo preraslo v nekaj več. Z izbranko se odpravita na izlet v München, kjer obiščeta Oktoberfest. Vendar Peter doživi tudi razočaranje. Josip zelo uživa na barki. Da bi bil na varnem, se je zaklenil v sobo in se dobro naspal. Jasno mu postane tudi, katera je njegova izbranka. Dejan medtem s svojim izbranim dekletom uživa na Bledu, Sonja pa sklene, da ima dovolj teh dedov. Le kaj se dogaja na njeni kmetiji?
Ljubezen po domače na kavču (S4, E20) ob 21.05
Ljubezen po domače je zelo udobno spremljati kar s kavča, na katerem se sproščeno modruje in ocenjuje dogajanje v priljubljeni oddaji. Prav to bodo po vsaki oddaji počeli prepoznavni obrazi preteklih sezon. S komentarji nas bodo zabavali Jure Struna, Patricija Harl, Sara Feher, Mija Rovtar, Mojca Šumnik, Alenka Brezovšek, Milan Stojnić, občasno pa se bo pridružil še David Sepe.
