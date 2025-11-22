Zadovoljna.si
Peter svojo izbranko Nino odpelje na Oktoberfest

M.S.
22. 11. 2025 04.00
1

Priljubljena oddaja Ljubezen po domače nadaljuje s čustvenimi preobrati. Peter in Nina se odpravita v München, kjer obiščeta Oktoberfest in upata, da bo njuno prijateljstvo preraslo v nekaj več. Medtem Josip izbere svojo izbranko, Dejan uživa na Bledu, Sonja pa je vse bolj naveličana.

SOBOTA, 22. NOVEMBER

Ljubezen po domače (S7, E20) ob 20.00

Peter upa, da bo na romantičnem izletu prijateljstvo preraslo v nekaj več. Z izbranko se odpravita na izlet v München, kjer obiščeta Oktoberfest. Vendar Peter doživi tudi razočaranje. Josip zelo uživa na barki. Da bi bil na varnem, se je zaklenil v sobo in se dobro naspal. Jasno mu postane tudi, katera je njegova izbranka. Dejan medtem s svojim izbranim dekletom uživa na Bledu, Sonja pa sklene, da ima dovolj teh dedov. Le kaj se dogaja na njeni kmetiji?

Peter upa, da bo na romantičnem izletu prijateljstvo preraslo v nekaj več.
Peter upa, da bo na romantičnem izletu prijateljstvo preraslo v nekaj več.
Polona Kranjc je pokazala, da ni prišla zapravljat svojega časa
Polona Kranjc je pokazala, da ni prišla zapravljat svojega časa

Vsi ljubitelji oddaje Ljubezen po domače ne zamudite novih epizod vsako soboto ob 20. uri! Dan prej si jih lahko premierno ogledate že na VOYO.

Ljubezen po domače na kavču (S4, E20) ob 21.05

Ljubezen po domače je zelo udobno spremljati kar s kavča, na katerem se sproščeno modruje in ocenjuje dogajanje v priljubljeni oddaji. Prav to bodo po vsaki oddaji počeli prepoznavni obrazi preteklih sezon. S komentarji nas bodo zabavali Jure Struna, Patricija Harl, Sara Feher, Mija Rovtar, Mojca Šumnik, Alenka Brezovšek, Milan Stojnić, občasno pa se bo pridružil še David Sepe.

Ljubezen po domače na kavču 2025
Ljubezen po domače na kavču 2025
Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija
Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ljubezen po domače romantični izlet oddaje POP TV zmenek
Vizita.si
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
