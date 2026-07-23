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Poroka na prvi pogled: Avstralija
Oddaje

Ljubosumje bo zanetilo pravi kaos

M.S.
23. 07. 2026 03.00
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Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija prinaša nova razkritja, dramatične preobrate in vse bolj napete odnose. Medtem ko se nekateri pari zbližujejo in odkrito spregovorijo o svoji intimi, se drugi soočajo z ljubosumjem, starimi zamerami in prvimi razpokami v odnosih. Oglejte si nove epizode na VOYO.

13. epizoda

Druga ceremonija odločitev prinese odgovore po burnem dogajanju na skupni večerji. Medtem ko nekateri pari utrjujejo svoje odnose, se Bec in Danny znova soočita z neprijetnimi obtožbami. Rebecca in Steve iskreno spregovorita o prihodnosti svojega zakona, zadnji obračun med Brook in strokovnjaki pa poskrbi za čustven zaključek večera.

Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: AvstralijaFOTO: VOYO
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14. epizoda

V eksperiment vstopata še dva nova para. Stephanie in Tyson že na poročni dan odkrijeta, da imata različne poglede na partnerske vloge in skupno prihodnost. Juliette sprva očara sproščeni Joel, a njegovo vedenje na slavju vzbudi prve dvome. Med novimi začetki in neprijetnimi vprašanji se pokaže, da ljubezen tudi tokrat ne bo brez preizkušenj.

Poroka na prvi pogled: Avstralija.
Poroka na prvi pogled: Avstralija.FOTO: VOYO

Ne zamudite! Najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija vas od ponedeljka do petka zvečer čaka na VOYO. Solze, prepiri, nepričakovani preobrati, močna privlačnost in iskrena čustva bodo poskrbeli za sezono, ki je preprosto ne boste mogli nehati gledati. Zato si to poletje brez slabe vesti vzemite trenutek zase. Usedite se na kavč, pritisnite predvajaj in se prepustite resničnostnemu šovu, o katerem bodo govorili tudi vaši sosedje. Zdaj si na vrsti ti.

Na VOYO prihaja najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija
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