Ljubosumje bo zanetilo pravi kaos

13. epizoda
Druga ceremonija odločitev prinese odgovore po burnem dogajanju na skupni večerji. Medtem ko nekateri pari utrjujejo svoje odnose, se Bec in Danny znova soočita z neprijetnimi obtožbami. Rebecca in Steve iskreno spregovorita o prihodnosti svojega zakona, zadnji obračun med Brook in strokovnjaki pa poskrbi za čustven zaključek večera.
14. epizoda
V eksperiment vstopata še dva nova para. Stephanie in Tyson že na poročni dan odkrijeta, da imata različne poglede na partnerske vloge in skupno prihodnost. Juliette sprva očara sproščeni Joel, a njegovo vedenje na slavju vzbudi prve dvome. Med novimi začetki in neprijetnimi vprašanji se pokaže, da ljubezen tudi tokrat ne bo brez preizkušenj.
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