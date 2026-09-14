Postavna Avstralka s hrvaškimi koreninami išče pravega moškega

Kdo je Loren?
Loren prihaja iz avstralskega Sydneyja, kjer vodi svojo kreativno agencijo. Kljub temu da živi na drugem koncu sveta, ostaja tesno povezana s svojimi hrvaškimi koreninami, njeno življenje pa je pogosto razpeto med Avstralijo in Evropo.
Sama se opisuje kot ambiciozno, vedro in nekoliko navihano osebo, ki jo privlačijo pustolovščine in nepredvidljive situacije. Ravno zato ji ustaljena rutina ni posebej blizu, veliko raje ima dinamičen življenjski slog in nove izzive.
V ljubezni sledi srcu
Čeprav je samozavestna in odločna, priznava, da se v ljubezni hitro zaljubi. Za seboj ima tri resne zveze, ob tem pa pravi, da pogosto začne razmišljati o skupni prihodnosti že zelo zgodaj v razmerju.
To je po eni strani njena prednost, saj se ne boji pokazati čustev, po drugi strani pa priznava, da jo je prav ta lastnost v preteklosti že spravila v kakšno neprijetno situacijo.
Kakšen moški lahko osvoji njeno srce?
Loren najbolj privlačijo samozavestni, duhoviti in ambiciozni moški, ki imajo radi dogodivščine in se ne bojijo izzivov. Posebno naklonjenost ima tudi do moških z Balkana, medtem ko sta slaba higiena in pretirano velik ego lastnosti, ki jo hitro odvrneta.
Ena bolj opaznih tekmovalk
Z energično osebnostjo, odprtim značajem in nalezljivo pozitivnostjo je Loren zagotovo ena izmed tekmovalk, ki je gledalci ne morejo spregledati. Njena spontanost in pripravljenost na tveganje sta lastnosti, ki pogosto poskrbita za zanimive situacije, zato ni presenetljivo, da je hitro pritegnila pozornost občinstva.
Vir: net.hr
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