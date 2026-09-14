Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Loren - ig
Oddaje

Postavna Avstralka s hrvaškimi koreninami išče pravega moškega

N. Č.
14. 09. 2026 14.08
0

Med tekmovalci šova Love Island Adria oziroma Otok ljubezni Adria pozornost vzbuja tudi Loren, 28-letna podjetnica iz Sydneyja. Svetlolaska s hrvaškimi koreninami prisega na spontano življenje, obožuje adrenalinske izzive in odkrito priznava, da se v ljubezni hitro prepusti čustvom.

Kdo je Loren?

Loren prihaja iz avstralskega Sydneyja, kjer vodi svojo kreativno agencijo. Kljub temu da živi na drugem koncu sveta, ostaja tesno povezana s svojimi hrvaškimi koreninami, njeno življenje pa je pogosto razpeto med Avstralijo in Evropo.

Pokazala je bleščeč prstan
Preberi še
Pokazala je bleščeč prstan

Sama se opisuje kot ambiciozno, vedro in nekoliko navihano osebo, ki jo privlačijo pustolovščine in nepredvidljive situacije. Ravno zato ji ustaljena rutina ni posebej blizu, veliko raje ima dinamičen življenjski slog in nove izzive.

Loren.
Loren. FOTO: VOYO

V ljubezni sledi srcu

Čeprav je samozavestna in odločna, priznava, da se v ljubezni hitro zaljubi. Za seboj ima tri resne zveze, ob tem pa pravi, da pogosto začne razmišljati o skupni prihodnosti že zelo zgodaj v razmerju.

To je po eni strani njena prednost, saj se ne boji pokazati čustev, po drugi strani pa priznava, da jo je prav ta lastnost v preteklosti že spravila v kakšno neprijetno situacijo.

Kakšen moški lahko osvoji njeno srce?

Loren najbolj privlačijo samozavestni, duhoviti in ambiciozni moški, ki imajo radi dogodivščine in se ne bojijo izzivov. Posebno naklonjenost ima tudi do moških z Balkana, medtem ko sta slaba higiena in pretirano velik ego lastnosti, ki jo hitro odvrneta.

Vstopa Slovenec, ki je bil zaljubljen le enkrat
Preberi še
Vstopa Slovenec, ki je bil zaljubljen le enkrat

Ena bolj opaznih tekmovalk

Z energično osebnostjo, odprtim značajem in nalezljivo pozitivnostjo je Loren zagotovo ena izmed tekmovalk, ki je gledalci ne morejo spregledati. Njena spontanost in pripravljenost na tveganje sta lastnosti, ki pogosto poskrbita za zanimive situacije, zato ni presenetljivo, da je hitro pritegnila pozornost občinstva.

Ali bo v Otoku ljubezni Adria našla pravo ljubezen, bo pokazal čas, že zdaj pa je jasno, da je ena izmed tekmovalk, o katerih se veliko govori.

Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr

loren otok ljubezni love island adria
Oddaje

Te tri samske lepotice bodo ljubezen iskale na Tenerifih

Zadovoljna.si Vstopa Slovenec, ki je bil zaljubljen le enkrat
24ur.com Oglejte si vilo ljubezenskih zgodb
Zadovoljna.si Znano je, kako bodo Slovenke iskale ljubezen
24ur.com Arijanna: Ljubezen na silo ne deluje
24ur.com Slovenec na začetku morda hladen, nato strasten z dotiki
24ur.com Sanjski Petar in Anastasija živita ljubezensko pravljico
24ur.com Zaljubljena Anastasia in Petar vabita v Otok ljubezni Adria
Priporoča
  • Carousel 309├ù513px
  • Carousel 309├ù513px 2
  • Carousel 309├ù513px 3
  • Carousel 309├ù513px 4
  • Carousel 309├ù513px 5
  • Carousel 309├ù513px 6
  • Carousel 309├ù513px 7
  • Carousel 309├ù513px 8
  • Carousel 309├ù513px 9
  • Carousel 309├ù513px 10
  • Carousel 309├ù513px 11
  • Carousel 309├ù513px 12
  • Carousel 309├ù513px 13
  • Carousel 309├ù513px 14
  • Carousel 309├ù513px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1954