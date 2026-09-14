Postavna Avstralka s hrvaškimi koreninami išče pravega moškega

Loren prihaja iz avstralskega Sydneyja, kjer vodi svojo kreativno agencijo. Kljub temu da živi na drugem koncu sveta, ostaja tesno povezana s svojimi hrvaškimi koreninami, njeno življenje pa je pogosto razpeto med Avstralijo in Evropo.

Sama se opisuje kot ambiciozno, vedro in nekoliko navihano osebo, ki jo privlačijo pustolovščine in nepredvidljive situacije. Ravno zato ji ustaljena rutina ni posebej blizu, veliko raje ima dinamičen življenjski slog in nove izzive.

Čeprav je samozavestna in odločna, priznava, da se v ljubezni hitro zaljubi. Za seboj ima tri resne zveze, ob tem pa pravi, da pogosto začne razmišljati o skupni prihodnosti že zelo zgodaj v razmerju.

To je po eni strani njena prednost, saj se ne boji pokazati čustev, po drugi strani pa priznava, da jo je prav ta lastnost v preteklosti že spravila v kakšno neprijetno situacijo.