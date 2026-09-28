Stefan vstopil v vilo in takoj vrgel oko na dve otočanki

Alja in Luka naletela na prve težave
Med Aljo in Luko iz Pule, ki sta se po njegovem prihodu hitro povezala, so se pojavile prve težave. Alja je priznala, da jo pri njem motita predvsem način komunikacije in njegova vulgarnost, zaradi česar se je začela od njega oddaljevati.
"Ne vem, ali sem bila dovolj neposredna glede fizičnega dotika. Fizični dotik me ne moti, ampak nekatere tvoje besede so bile zelo vulgarne in to me ovira, da bi se ti približala," mu je pojasnila. Dodala je, da je ne moti količina dotikov, temveč predvsem način, na katerega se ji približuje.
Toda pravi preobrat je sledil nekoliko pozneje. Na havajski zabavi sta se namreč znova zbližala Alja in Anthony. Čeprav sta svojo zgodbo pred tem postavila v prijateljske okvirje, sta v pogovoru priznala, da kemija med njima očitno še vedno obstaja. "Imava dobro energijo, imava kemijo. To se preprosto čuti," je priznal Anthony, Alja pa mu je odgovorila, da mora biti glede svojih občutkov iskrena.
Konec za Anjo in Luko
Težave so se medtem pojavile tudi med drugim Luko in Anjo. Njuna zgodba se je začela burno, saj je Luka prav zaradi Anje na zadnjem povezovanju zapustil Taro, a se je začetna kemija hitro izgubila. Anja mu je med pogovorom jasno povedala, da jo motita njegova komunikacija in dejstvo, da po njenem mnenju ne upošteva vedno tega, kar mu pove. Napet pogovor se je končal z njenimi besedami, da ob sebi ne potrebuje "otroka, ampak moškega". S tem sta svojo kratko romanco dokončno zaključila.
V vilo vstopil novi bombshell
Kot da zapletov še ne bi bilo dovolj, je Islanderje zjutraj pričakalo novo presenečenje. Medtem ko so še spali, je v vilo vstopil 22-letni Stefan iz Novega Sada, osebni trener, ki zase pravi, da so njegovi največji aduti smisel za humor, videz in sposobnost zapeljevanja. Stefan ni dolgo čakal na svojo prvo potezo.
Na zajtrk je povabil Drino in Loren, a predvsem slednja nad povabilom ni bila pretirano navdušena. Jasno je dala vedeti, da je osredotočena na Roberta in da novega poznanstva ne namerava razvijati v romantično smer. Prihod novega bombshella pa bi lahko prišel ob pravem času za Anjo. Po koncu zgodbe z Luko je namreč že priznala, da lahko zdaj svojo pozornost usmeri proti Stefanu.
Nova poznanstva, stare iskrice in prve resnejše razpoke med pari tako napovedujejo, da bo v vili še zelo pestro. Love Island Adria lahko od nedelje do petka ob 20. uri spremljate na VOYO.
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