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Love Island Adria
Oddaje

Prišla sta dva nova lepotca in vse postavila na glavo

M.S.
21. 09. 2026 12.17
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Sedma epizoda Love Island Adria je prinesla velike preobrate. Anthony je izbral Laro, v vilo sta vstopila dva nova bombshella, večer pa se je končal s prvim slovesom sezone.

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Anthony vendarle izbral Laro

Po napetem izboru parov je ostala samo še ena odločitev. Anthony je moral izbrati med Laro, s katero se njegova zgodba razvija že od začetka, in Slovenko Aljo, ki je ob prihodu v vilo hitro pritegnila njegovo pozornost. Kljub številnim nesoglasjem in turbulentnemu odnosu z Laro se je Anthony na koncu odločil poslušati svoje srce in izbral prav njo.

Lara in Anthony sta po napetem izboru ostala skupaj.
Lara in Anthony sta po napetem izboru ostala skupaj.FOTO: VOYO
Anthony iz Otoka ljubezni je bil nekoč videti povsem drugače
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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Lara je po izboru priznala, da je bila prepričana, da se njena pot v šovu morda končuje. Bila je pod velikim stresom in že pripravljena na odhod, zato ji je ob Anthonyjevi odločitvi močno odleglo. Anthony ji je pozneje na samem pojasnil, da svoje odločitve ne vidi zgolj kot novo priložnost zanjo, temveč kot priložnost za oba, da popravita stvari, ki v njunem odnosu doslej niso delovale. A presenečenj še zdaleč ni bilo konec. Čeprav je Alja ostala brez partnerja, ji vile ni bilo treba zapustiti.

Prihod dveh novih fantov je hitro premešal razmerja v vili.
Prihod dveh novih fantov je hitro premešal razmerja v vili.FOTO: VOYO
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Fantje poskrbeli za vroč nastop

Nov dan je prinesel nekoliko drugačen izziv. Tokrat so morali fantje stopiti v središče pozornosti in dekleta očarati s svojimi najbolj zapeljivimi plesnimi gibi. A če so dekleta pričakovala vroče nastope, so bila verjetno nekoliko razočarana. Večina fantov se namreč ni ravno izkazala, še posebej lesena pa sta bila nova bombshella, ki sta med svojim prvim nastopom v vili pokazala precej zadržane plesne sposobnosti. Iz povprečja je izrazito izstopal Gašper, ki se je v izziv vživel brez zadržkov in s svojim nastopom navdušil dekleta.

Gašper je bil med nastopi fantov eden redkih, ki je zares navdušil.
Gašper je bil med nastopi fantov eden redkih, ki je zares navdušil.FOTO: VOYO
Vroča Slovenka vstopa v Love Island Adria
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Vroča Slovenka vstopa v Love Island Adria

V vilo vstopila dva nova Luka

Tekmovalcem sta se pridružila dva nova bombshella, ki si poleg želje po iskanju ljubezni delita tudi isto ime – Luka. Prvi je 28-letni Luka iz Pule, ki dela v gostinstvu, drugi pa 22-letni Luka iz Užic, ki živi v Avstriji in dela kot kuhar. Novinca nista izgubljala časa in sta takoj začela spoznavati dekleta.

Postavni Luka je hitro pritegnil poglede deklet.
Postavni Luka je hitro pritegnil poglede deklet.FOTO: VOYO
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Eden od njiju je na pogovor najprej povabil Taro in Drino, drugi pa Laro in Aljo. Mlajši Luka je sicer že pred vstopom v vilo razkril, da sta mu prav Tara in Drina najbolj padli v oči. Nato sta novinca dobila skrivno nalogo, za katero preostali otočani niso vedeli. Še isti večer sta morala namreč izbrati dekleti, s katerima želita nadaljevati svojo zgodbo v vili.

Luka je ob prihodu takoj pritegnil pozornost s svojim simpatičnim videzom.
Luka je ob prihodu takoj pritegnil pozornost s svojim simpatičnim videzom.FOTO: VOYO
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Alja dobila novo priložnost

Ob večernem druženju okoli ognja je voditeljica Dragana razkrila, kakšna naloga čaka nova bombshella. Prvi Luka je izbral Aljo, ki je le nekaj ur prej po Anthonyjevi odločitvi ostala brez partnerja. Pojasnil je, da je bil njun pogovor sproščen in poln smeha ter da je med njima že ob njegovem prihodu začutil posebno energijo. Za Aljo je njegova odločitev pomenila novo priložnost za iskanje ljubezni v vili. Nato je sledila še odločitev drugega Luke. Ker je bila Alja pred tem samska, prvi izbor ni razdružil nobenega para. Drugi Luka pa je moral dekle vzeti enemu izmed fantov. Izbral je Taro.

Alja je že v prvem tednu dokazala, da ima močan karakter, pozna svojo vrednost in ne spušča svojih standardov.
Alja je že v prvem tednu dokazala, da ima močan karakter, pozna svojo vrednost in ne spušča svojih standardov.FOTO: POP TV
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Vukašin prvi zapustil vilo

Lukova odločitev je pomenila, da je Vukašin ostal brez partnerice in moral kot prvi tekmovalec letošnje sezone zapustiti vilo. Njegov odhod je presenetil otočane, še posebej Taro, ki je priznala, da ji je težko, saj sta se z Vukašinom lepo povezala in ji je žal, da nista imela več časa, da bi ugotovila, kam bi ju njun odnos lahko pripeljal.

Tara se je morala nepričakovano posloviti od Vukašina.
Tara se je morala nepričakovano posloviti od Vukašina.FOTO: VOYO
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Čustev ob slovesu niso skrivali niti drugi tekmovalci, Vukašin pa je pred odhodom novemu Luku naročil, naj pazi na Taro. Od sotekmovalcev se je poslovil z besedami, da so se mu vsi močno vtisnili v srce in da svoje izkušnje v šovu ne obžaluje. Prvi odhod iz vile je tako popolnoma premešal razmerja med otočani, prihod dveh novih bombshellov pa odpira povsem nova vprašanja o tem, kateri pari bodo ostali skupaj.

Vukašin je postal prvi otočan, ki je moral zapustiti vilo.
Vukašin je postal prvi otočan, ki je moral zapustiti vilo.FOTO: VOYO
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Še ne spremljate Love Island Adria? Zdaj je pravi čas, da skočite na VOYO, spoznate vse otočane in spremljate prve ljubezenske iskrice, nova povezovanja ter presenečenja, ki jih v vili zagotovo ne bo manjkalo.

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