Nova bombshell Alisa že poskrbela za veliki preobrat

Tokrat so nekateri otočani najprej dobili skrivne naloge, s katerimi so morali poskrbeti za nekaj kaosa in zabave v vili. A sproščeno vzdušje ni trajalo dolgo. Pari so se namreč znašli pred igro iskrenosti, v kateri so morali odgovarjati na kočljiva vprašanja o svojih odnosih. Nekateri odgovori niso bili ravno tisto, kar so njihovi partnerji želeli slišati, ob tem pa je postalo jasno, da vsi otočani še niso povsem zaprti za nova poznanstva.

icon-expand Otočani med druženjem v vili. FOTO: VOYO

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

In priložnost za nova poznanstva je prišla hitreje, kot so pričakovali. Za skrivnostnimi modrimi vrati sta otočane čakala kar dva nova bombshella – 23-letna Alisa in 29-letni Mijo. Alisa prihaja iz Doboja, kamor se je pred kratkim vrnila iz ZDA. Za seboj ima tri resne zveze, zadnja pa se je končala pred približno dvema mesecema. Čeprav priznava, da jo fizično pritegnejo predvsem visoki, mišičasti in temnolasi moški, ji je pri izbiri partnerja še pomembnejša njegova energija.

icon-expand Alisa, Otok ljubezni Adria FOTO: VOYO

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"V moškem iščem samozavest, da razmišlja s svojo glavo in spoštuje druge ljudi. Pomembnejša mi je energija kot fizični videz," je povedala pred vstopom v vilo. Razkrila je tudi, da ji je med fanti trenutno zanimiv Luka, v oči pa ji je padel še nekdo, čigar imena pred vstopom ni želela izdati. Kot nova "bomba školjka" se ne namerava držati v ozadju, saj pravi, da nima težav narediti prvega koraka in se boriti za osebo, ki ji je všeč.

icon-expand Nova bombshella sta presenetila otočane. FOTO: VOYO

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Miju sta v oči padli Anja in Mili

Dekleta pa je presenetil 29-letni Mijo, ki prihaja iz Frankfurta in dela v telekomunikacijah. Veliko časa posveča treningom, rekreativno se ukvarja z boksom, ob koncih tedna pa dela tudi kot varnostnik v nočnem klubu. Tudi Mijo je že pred vstopom jasno povedal, kateri dekleti sta pritegnili njegovo pozornost. "Všeč sta mi Anja in Mili," je priznal. Čeprav naj bi na prvi pogled deloval nekoliko hladno, zase pravi, da ima tudi precej bolj čustveno in nežno plat.

icon-expand Mijo, Otok ljubezni Adria FOTO: VOYO

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Za seboj ima dve zvezi, po izkušnji z nezvestobo pa se je, kot pravi, za več let čustveno zaprl. Zdaj meni, da je to obdobje za njim in da je ponovno pripravljen na ljubezen. Pri dekletu poleg privlačnosti išče predvsem humor, iskrenost in dobro komunikacijo, pri osvajanju pa ne namerava čakati na prvi korak druge strani. Prihod Alise in Mija je tako v vilo prinesel nove možnosti, za nekatere obstoječe pare pa tudi novo preizkušnjo. Nova bombshella sta namreč že pred vstopom razkrila, kdo je pritegnil njuno pozornost, zato bo zanimivo videti, ali bodo začetne simpatije prerasle v kaj več.

icon-expand Prihod novih bombshellov je premešal karte v vili. FOTO: VOYO

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Alisa je kmalu dobila tudi priložnost, da med fanti izbere tistega, s katerim bi se želela bolje spoznati. Njena odločitev je poskrbela za presenečenje, saj je za zmenek izbrala Valentina, ki je do zdaj z Drino gradil eno od povezav v vili. Njena poteza je tako odprla vprašanje, ali lahko prihod novega dekleta zamaje tudi njun odnos. Kako bo Drina sprejela Alisino izbiro in ali bosta nova bombshella uspela premešati obstoječe pare? Dogajanje v Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

icon-expand Anjino srce še vedno ostaja neodločeno. FOTO: VOYO