Gašper šokiral: 'Spal sem s poročeno žensko'

Deveta epizoda šova Love Island Adria je dokazala, da se razprava o dvojnih merilih med moškimi in ženskami še zdaleč ni končala. Po burnem večeru so se napetosti preselile tudi v nov dan, med otočani so nastajale nove skupinice, ob resnejših pogovorih pa ni manjkalo niti precej bolj sproščenih trenutkov. Igra Resnica ali laž je razkrila nove skrivnosti, za enega najbolj vročih trenutkov večera pa sta poskrbela Alja in Luka.

icon-expand Luka je ob prihodu takoj pritegnil pozornost s svojim simpatičnim videzom. FOTO: VOYO

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Aljin govor še vedno odmeva

Po burni razpravi o številu spolnih partnerjev se strasti v vili niso umirile. Alja je že večer prej jasno povedala, kaj si misli o dvojnih merilih, zaradi katerih se spolno preteklost žensk pogosto presoja drugače kot moško. Njen nastop je dekleta večinoma navdušil, medtem ko sta ga predvsem Gašper in Roberto sprejela precej manj navdušeno.

icon-expand Za moške eno, za ženske drugo? Fantje pokazali dvojna merila. FOTO: VOYO

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Razprava je razdelila otočane, napetosti pa so se nadaljevale tudi naslednji dan. Roberto je priznal, da ima občutek, da se nekateri do njega in Loren zaradi njunih pogledov obnašajo drugače, ter dejal, da se počutita izpostavljena. Tudi Mili je jasno izrazila svoje mnenje o dvojnih merilih. Po pogovoru z Gašperjem je poudarila, da ne želi, da bi jo kdorkoli obsojal zaradi njene preteklosti, moškim, ki imajo drugačna merila za ženske kot zase, pa namenila jasno sporočilo.

icon-expand Sprva zabavna igra je hitro odprla precej bolj resne teme. FOTO: VOYO

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Igra, ki je razkrila nove skrivnosti

Po precej težkih pogovorih je prišel čas za nekoliko bolj sproščeno igro Resnica ali laž. Vsak izmed otočanov je predstavil tri trditve o sebi, preostali pa so morali ugotoviti, katera izmed njih je resnična. Toda tudi tokrat ni šlo brez presenečenj. Gašper je dekletom ponudil tri možnosti: da je tri dni preživel v zaporu, da ima skrito tetovažo blizu intimnega predela ali da je spal s poročeno žensko. Dekleta so pravilno uganila prav zadnjo možnost, Gašper pa je nato potrdil, da je imel spolni odnos z žensko, ki je bila takrat poročena.

icon-expand Mili in Gašper. FOTO: VOYO

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Alja in Luka poskrbela za najbolj vroč trenutek

Če je bilo zadnjih nekaj dni v vili veliko prerekanja, sta Alja in Luka poskrbela za precej bolj romantičen preobrat. Ko je Luka med igro pravilno uganil Aljino resnico, ga je čakala nagrada – poljub. A očitno se ni želel zadovoljiti zgolj s hitrim poljubom. Aljo je pred vsemi dvignil v zrak in jo strastno poljubil, njun trenutek pa so ostali otočani pospremili z navdušenjem.

icon-expand Love island Adria FOTO: VOYO

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Tudi Alja ni skrivala, da ji je bila njegova poteza všeč. "Komaj sem čakala, da me nekdo dvigne in tako poljubi," je priznala po poljubu. Med Slovenko in novim bombshellom je bila privlačnost očitna že ob njegovem prihodu. Luka je ob vstopu v vilo izbral prav Aljo, ta pa je priznala, da jo je pritegnil že na prvi pogled. Zdaj sta svojo kemijo pokazala še pred vsemi preostalimi otočani.

Novi odnosi, stare napetosti

Čeprav je igra v vilo prinesla nekaj smeha in flirtanja, so odnosi med otočani še vedno precej načeti. Predvsem razprava o dvojnih merilih je pokazala, kako različne poglede imajo nekateri tekmovalci na odnose, spolnost in pričakovanja do partnerja. Na eni strani se tako oblikujejo nove simpatije, med katerimi trenutno zagotovo izstopata Alja in Luka, na drugi pa nekateri pari že ugotavljajo, da lahko razlike v vrednotah predstavljajo precej večjo oviro kot prihod novega bombshella.

icon-expand Otok ljubezni Adria FOTO: VOYO

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