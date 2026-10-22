Sta Anja in Mili končno zakopali bojno sekiro? V vili vlada povsem drugačno vzdušje

V resničnostnem šovu Love Island Adria odnosi med tekmovalci pogosto nihajo med prijateljstvom, simpatijami in konflikti. Tokrat pa je v ospredju odnos med Anjo in Mili, ki sta po obdobju napetosti dobili priložnost za odkrit pogovor.
Dekleta so zapustila vilo
V najnovejši epizodi so dekleta končno dobila priložnost za oddih od dogajanja v vili. Izlet jim je omogočila Lidia, ki je v skrivni nalogi premagala Luko. Tekmovalke so se odpravile v park s kamelami, kjer so jih čakali hranjenje, druženje in jahanje teh živali.
Iskren pogovor med Anjo in Mili
Pravi preobrat pa se ni zgodil med hranjenjem živali, temveč med pogovorom. Ko sta se na isti kameli znašli Anja in Mili, sta čas izkoristili za iskreno razpravo o dogodkih, ki so zaznamovali njun odnos v zadnjih tednih.
Pogovor je nakazal, da sta obe pripravljeni pustiti nesoglasja za sabo in obrniti nov list. Tudi druge tekmovalke so opazile spremembo vzdušja.
Spremembo je opazila tudi Alja
Da se je ozračje v vili spremenilo, je priznala tudi Alja. Po njenem mnenju je, odkar sta Anja in Mili umirili odnos, v vili občutiti precej manj napetosti, kar pozitivno vpliva tudi na preostala dekleta.
Tudi Anja je priznala, da za njima ni bilo lahko obdobje, vendar verjame, da sta dovolj zreli, da pustita preteklost za seboj in nadaljujeta brez zamer.
Podobno razmišlja tudi Mili, ki je dejala, da je bila Anjina želja po pomiritvi iskrena, piše Net.hr. Obenem je poudarila, da si tudi sama želi boljšega odnosa, zato je vesela, da sta naredili korak v pravo smer. "Verjamem, da je to zaprtje drame med mano in Anjo bilo iskreno z njene strani, z moje strani je definitivno bilo in srečna sem, da je temu tako," je v izjavi o njunem odnosu povedala Mili.
Je spor res dokončno končan?
Čeprav vse kaže, da sta tekmovalki pripravljeni pustiti pretekle zamere za sabo, ostaja vprašanje, ali bo sprava trajala tudi po vrnitvi v vsakodnevno dogajanje v vili. V šovu, kjer se odnosi spreminjajo iz dneva v dan, so presenečenja vedno mogoča.
Vir: Net.hr
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