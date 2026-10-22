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Anja in Mili
Oddaje

Sta Anja in Mili končno zakopali bojno sekiro? V vili vlada povsem drugačno vzdušje

N. Č.
22. 10. 2026 10.58
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Po tednih napetosti in nesoglasij sta se Anja in Mili končno znašli iz oči v oči. Je njun spor resnično preteklost ali gre le za premirje pred novo nevihto?

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V resničnostnem šovu Love Island Adria odnosi med tekmovalci pogosto nihajo med prijateljstvom, simpatijami in konflikti. Tokrat pa je v ospredju odnos med Anjo in Mili, ki sta po obdobju napetosti dobili priložnost za odkrit pogovor.

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Dekleta so zapustila vilo

V najnovejši epizodi so dekleta končno dobila priložnost za oddih od dogajanja v vili. Izlet jim je omogočila Lidia, ki je v skrivni nalogi premagala Luko. Tekmovalke so se odpravile v park s kamelami, kjer so jih čakali hranjenje, druženje in jahanje teh živali.

Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Iskren pogovor med Anjo in Mili

Pravi preobrat pa se ni zgodil med hranjenjem živali, temveč med pogovorom. Ko sta se na isti kameli znašli Anja in Mili, sta čas izkoristili za iskreno razpravo o dogodkih, ki so zaznamovali njun odnos v zadnjih tednih.

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Pogovor je nakazal, da sta obe pripravljeni pustiti nesoglasja za sabo in obrniti nov list. Tudi druge tekmovalke so opazile spremembo vzdušja.

Anja in Mili
Anja in MiliFOTO: VOYO

Spremembo je opazila tudi Alja

Da se je ozračje v vili spremenilo, je priznala tudi Alja. Po njenem mnenju je, odkar sta Anja in Mili umirili odnos, v vili občutiti precej manj napetosti, kar pozitivno vpliva tudi na preostala dekleta.

Tudi Anja je priznala, da za njima ni bilo lahko obdobje, vendar verjame, da sta dovolj zreli, da pustita preteklost za seboj in nadaljujeta brez zamer.

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Podobno razmišlja tudi Mili, ki je dejala, da je bila Anjina želja po pomiritvi iskrena, piše Net.hr. Obenem je poudarila, da si tudi sama želi boljšega odnosa, zato je vesela, da sta naredili korak v pravo smer. "Verjamem, da je to zaprtje drame med mano in Anjo bilo iskreno z njene strani, z moje strani je definitivno bilo in srečna sem, da je temu tako," je v izjavi o njunem odnosu povedala Mili.

Dekleta so preživele dan izven vile.
Dekleta so preživele dan izven vile.FOTO: VOYO

Je spor res dokončno končan?

Čeprav vse kaže, da sta tekmovalki pripravljeni pustiti pretekle zamere za sabo, ostaja vprašanje, ali bo sprava trajala tudi po vrnitvi v vsakodnevno dogajanje v vili. V šovu, kjer se odnosi spreminjajo iz dneva v dan, so presenečenja vedno mogoča.

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Vir: Net.hr

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