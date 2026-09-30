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Love island Adria
Oddaje

Med Anjo in Stefanom je končno padel prvi poljub

M.S.
30. 09. 2026 09.55
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V vili Love Island Adria je znova postalo vroče. Anja in Stefan sta si izmenjala prvi poljub, Alisin zmenek z Valentinom je poskrbel za novo negotovost, Alja pa je fante preizkusila tudi z nekaj osnovnimi vajami.

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V vili Love Island Adria je znova postalo vroče. Nova bombshell Alisa je za svoj prvi zmenek izbrala Valentina, med njima pa se je hitro pokazala naklonjenost. Medtem ko sta uživala na masaži in ob pogledu na ocean, je Drina v vili čakala na njegovo vrnitev in skušala ostati mirna.

Alisa je Valentina povabila na zmenek.
Alisa je Valentina povabila na zmenek.FOTO: VOYO
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Nova bombshell Alisa že poskrbela za veliki preobrat

Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Alisa Valentinu ni skrivala, da ji je všeč tako fizično kot tudi karakterno in da bi ga rada bolje spoznala. Ob tem je poudarila, da ne želi posegati v njegov odnos z Drino, če je v njem zares zadovoljen. Valentin je bil nekoliko bolj previden in poudaril, da Drino spoštuje in je ne želi prizadeti, a hkrati priznal, da bi bila Alisa, če Drine ne bi bilo v vili, najverjetneje njegova trenutna izbira.

Drina je medtem čakala na Valentinovo vrnitev.
Drina je medtem čakala na Valentinovo vrnitev.FOTO: VOYO
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Nova epizoda je prinesla velik premik tudi v odnosu med Anjo in Stefanom. Po dnevih spogledovanja in vse večje naklonjenosti sta v postelji končno prestopila mejo prijateljstva in se poljubila. Anja je pojasnila, da se je vse zgodilo povsem spontano, Stefan pa je priznal, da jo je že nekaj časa želel poljubiti. Oba sta se strinjala, da se zaradi nove romance počutita skoraj kot v srednji šoli.

Valentin je priznal, da ga je Alisa pritegnila.
Valentin je priznal, da ga je Alisa pritegnila.FOTO: VOYO
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Zdaj si na vrsti ti! Pridruži se nam na VOYO in spremljaj razburljivo sezono Love Island Adria.

Zapletom pa še zdaleč ni bilo konec. Znova sta se zbližala tudi Alja in Anthony, čeprav je ta še vedno povezan z Laro. Namesto pričakovanega prepira med dekletoma sta se Alja in Lara odločili odkrito pogovoriti. Alja je pojasnila, da želi predvsem ugotoviti, ali med njo in Anthonyjem obstaja kaj več od spogledovanja, dekleti pa sta nato združili moči in od njega zahtevali jasnejše odgovore glede njegovih občutkov.

Alja je fante preizkusila z osnovnimi vajami, pri katerih se niso najbolje izkazali.
Alja je fante preizkusila z osnovnimi vajami, pri katerih se niso najbolje izkazali.FOTO: VOYO
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Za nekaj bolj sproščenih trenutkov sta poskrbela tudi Gašper in Anja, ki sta se skupaj zabavala na gugalnici. Anja se je ob tem šalila, da z Gašperjem flirta, medtem ko je bilo pri njem spogledovanje nekoliko bolj resno. Ob koncu pestrega dne je otočane pričakalo še eno presenečenje. V vilo je prispelo sporočilo, ki je odločitev o prihodnosti bombshellov prepustilo gledalcem in tako napovedalo nov preobrat v odnosih med otočani.

- Gašper in Anja sta med skupnim druženjem izmenjala nekaj iskrenih besed.
- Gašper in Anja sta med skupnim druženjem izmenjala nekaj iskrenih besed.FOTO: VOYO
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Kako se bodo razvijali novi ljubezenski zapleti in kdo bo moral znova premisliti o svojem paru, spremljajte v novih epizodah Love Island Adria, ki so od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.

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Nova bombshell Alisa že poskrbela za veliki preobrat

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