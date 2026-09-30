Med Anjo in Stefanom je končno padel prvi poljub

V vili Love Island Adria je znova postalo vroče. Nova bombshell Alisa je za svoj prvi zmenek izbrala Valentina, med njima pa se je hitro pokazala naklonjenost. Medtem ko sta uživala na masaži in ob pogledu na ocean, je Drina v vili čakala na njegovo vrnitev in skušala ostati mirna.
Alisa Valentinu ni skrivala, da ji je všeč tako fizično kot tudi karakterno in da bi ga rada bolje spoznala. Ob tem je poudarila, da ne želi posegati v njegov odnos z Drino, če je v njem zares zadovoljen. Valentin je bil nekoliko bolj previden in poudaril, da Drino spoštuje in je ne želi prizadeti, a hkrati priznal, da bi bila Alisa, če Drine ne bi bilo v vili, najverjetneje njegova trenutna izbira.
Nova epizoda je prinesla velik premik tudi v odnosu med Anjo in Stefanom. Po dnevih spogledovanja in vse večje naklonjenosti sta v postelji končno prestopila mejo prijateljstva in se poljubila. Anja je pojasnila, da se je vse zgodilo povsem spontano, Stefan pa je priznal, da jo je že nekaj časa želel poljubiti. Oba sta se strinjala, da se zaradi nove romance počutita skoraj kot v srednji šoli.
Zapletom pa še zdaleč ni bilo konec. Znova sta se zbližala tudi Alja in Anthony, čeprav je ta še vedno povezan z Laro. Namesto pričakovanega prepira med dekletoma sta se Alja in Lara odločili odkrito pogovoriti. Alja je pojasnila, da želi predvsem ugotoviti, ali med njo in Anthonyjem obstaja kaj več od spogledovanja, dekleti pa sta nato združili moči in od njega zahtevali jasnejše odgovore glede njegovih občutkov.
Za nekaj bolj sproščenih trenutkov sta poskrbela tudi Gašper in Anja, ki sta se skupaj zabavala na gugalnici. Anja se je ob tem šalila, da z Gašperjem flirta, medtem ko je bilo pri njem spogledovanje nekoliko bolj resno. Ob koncu pestrega dne je otočane pričakalo še eno presenečenje. V vilo je prispelo sporočilo, ki je odločitev o prihodnosti bombshellov prepustilo gledalcem in tako napovedalo nov preobrat v odnosih med otočani.
Kako se bodo razvijali novi ljubezenski zapleti in kdo bo moral znova premisliti o svojem paru, spremljajte v novih epizodah Love Island Adria, ki so od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO.
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