Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Anthony je v drugi epizodi postal ena glavnih tem pogovorov med dekleti.
Oddaje

Zaradi Anthonyja je v vili že začelo vreti

M.S.
15. 09. 2026 12.46
0

V drugi epizodi Love Island Adria so se prve simpatije že začele zapletati. Lara ne skriva zanimanja za Anthonyja, Drina pa je o njem izrazila precej drugačno mnenje. Medtem so se tudi fantje začeli povezovati in samozavestno ocenili, kdo je v vili večji ulov.

Ljubezenski zapleti v vili: Anthony se znajde pod drobnogledom deklet

Komaj so se tekmovalci v vili dobro spoznali, že postaja jasno, da prve simpatije ne bodo minile brez zapletov. V drugi epizodi Love Island Adria je največ pozornosti pritegnil Anthony, ki je pri dekletih sprožil precej različne odzive. Medtem ko Lara ne skriva, da ji je všeč, je Drina do njega precej bolj skeptična.

Anthony je v drugi epizodi postal ena glavnih tem pogovorov med dekleti.
Anthony je v drugi epizodi postal ena glavnih tem pogovorov med dekleti.FOTO: VOYO
Novi lepotec prišel v vilo in takoj ukradel dekle
Preberi še
Novi lepotec prišel v vilo in takoj ukradel dekle

Nove epizode Love Island Adria lahko od nedelje do petka ob 20. uri spremljate na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike Androidov.

Lara in Anthony sta si bila naklonjena že ob začetku šova, njuno spoznavanje pa je hitro zapletel prihod Jovana. Ta je ob vstopu v vilo izbral prav Laro in s tem Anthonyja pustil brez partnerice. Kljub temu je Lara v drugi epizodi jasno pokazala, da njeno zanimanje za Anthonyja ni izginilo.

Jovanov prihod je hitro zapletel prvo romanco v vili.
Jovanov prihod je hitro zapletel prvo romanco v vili.FOTO: VOYO
Te tri samske lepotice bodo ljubezen iskale na Tenerifih
Preberi še
Te tri samske lepotice bodo ljubezen iskale na Tenerifih

Priznala je celo, da ji ne bi bilo vseeno, če bi njegovo pozornost pritegnilo drugo dekle. "Če se Anthony zaljubi v drugo dekle, se bom zagotovo razjezila, ker mi je všeč," je povedala. Ob tem je dodala, da je za resnejša čustva še prezgodaj in da potrebuje več časa, da ga bolje spozna.

Fantje so bili glede svojih možnosti v vili precej samozavestni.
Fantje so bili glede svojih možnosti v vili precej samozavestni.FOTO: VOYO
Katera jim bo ukradla srce? Ti fantje iščejo ljubezen
Preberi še
Katera jim bo ukradla srce? Ti fantje iščejo ljubezen

A Anthony pri vseh dekletih ni naredil tako dobrega prvega vtisa. Med igro, namenjeno nekoliko bolj iskrenemu spoznavanju tekmovalcev, je Drina brez zadržkov povedala, da se ji zdi prav on "potencialno problematičen". Ocenila ga je kot impulzivnega in neiskrenega, njene besede pa so ga presenetile, saj se do takrat skoraj nista pogovarjala.

Postavni Jovan je s svojo izbiro presenetil islanderje.
Postavni Jovan je s svojo izbiro presenetil islanderje.FOTO: VOYO
Mili išče pravo energijo, Drina pa verjame v ljubezen na prvi pogled
Preberi še
Mili išče pravo energijo, Drina pa verjame v ljubezen na prvi pogled

Tudi Lara ima kljub simpatijam nekaj pomislekov. Zmotila sta jo predvsem njegova nonšalantnost in pomanjkanje pobude, med igro pa je določene zadržke glede Anthonyjevega vedenja izrazila tudi Tara. Anthony je pozneje fantom priznal, da so ga komentarji deklet vrgli iz tira, saj je dobil občutek, da ga vidijo kot nekoga, ki igra igro in svoje poteze načrtuje vnaprej.

Anthony je po iskrenih komentarjih deklet priznal, da so ga njihove besede vrgle iz tira.
Anthony je po iskrenih komentarjih deklet priznal, da so ga njihove besede vrgle iz tira.FOTO: VOYO
Razkriti tekmovalci prve sezone Otok ljubezni Adria
Preberi še
Razkriti tekmovalci prve sezone Otok ljubezni Adria

Medtem ko so dekleta analizirala prve simpatije, pa samozavesti na moški strani vile ni manjkalo. Vukašin je v pogovoru z Anthonyjem pohvalil videz in urejenost fantov ter prišel do precej samozavestnega zaključka, da so pravzaprav oni večji ulov kot dekleta v vili.

Med nekaterimi fanti se je že v prvih dneh ustvarila posebna vez.
Med nekaterimi fanti se je že v prvih dneh ustvarila posebna vez.FOTO: VOYO
Kaj se zgodi, ko umetna inteligenca dobi nadzor nad vašim telesom?
Preberi še
Kaj se zgodi, ko umetna inteligenca dobi nadzor nad vašim telesom?

Že po nekaj dneh je tako jasno, da se odnosi hitro zapletajo. Anthony je očitno še vedno visoko na Larinem seznamu, a bo moral pokazati nekoliko več pobude, če jo želi zares osvojiti. Hkrati pa bo zanimivo spremljati, ali bo lahko spremenil precej manj naklonjen prvi vtis, ki ga je pustil pri nekaterih drugih dekletih.

Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Love Island Adria resničnostni šov ljubezenski zapleti VOYO Lara in Anthony otok ljubezni
Oddaje

Ni prišla izgubljat časa, njen cilj je jasen

24ur.com Se Anthonyjeva zgodba v Otoku ljubezni končuje?
Zadovoljna.si Nik se že od samega začetka igra s čustvi Laure
24ur.com Sanjskega Blaža simpatija Maje do Arijanne ni presenetila
24ur.com Andrea Tomova senca, Manja o domnevnem skrivnem razmerju z Aneto
Zadovoljna.si Napetost med Evo in Lauro se stopnjuje, vračajo se že izpadli
24ur.com Blaž o Arijanni: Kar sem izvedel, me je šokiralo in prizadelo
24ur.com Luka bo Adamu razkril skrivnost s skupne večerje
Priporoča
  • Carousel 309├ù513px
  • Carousel 309├ù513px 2
  • Carousel 309├ù513px 3
  • Carousel 309├ù513px 4
  • Carousel 309├ù513px 5
  • Carousel 309├ù513px 6
  • Carousel 309├ù513px 7
  • Carousel 309├ù513px 8
  • Carousel 309├ù513px 9
  • Carousel 309├ù513px 10
  • Carousel 309├ù513px 11
  • Carousel 309├ù513px 12
  • Carousel 309├ù513px 13
  • Carousel 309├ù513px 14
  • Carousel 309├ù513px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1954