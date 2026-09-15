Zaradi Anthonyja je v vili že začelo vreti

Ljubezenski zapleti v vili: Anthony se znajde pod drobnogledom deklet

Komaj so se tekmovalci v vili dobro spoznali, že postaja jasno, da prve simpatije ne bodo minile brez zapletov. V drugi epizodi Love Island Adria je največ pozornosti pritegnil Anthony, ki je pri dekletih sprožil precej različne odzive. Medtem ko Lara ne skriva, da ji je všeč, je Drina do njega precej bolj skeptična.

icon-expand Anthony je v drugi epizodi postal ena glavnih tem pogovorov med dekleti. FOTO: VOYO

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Lara in Anthony sta si bila naklonjena že ob začetku šova, njuno spoznavanje pa je hitro zapletel prihod Jovana. Ta je ob vstopu v vilo izbral prav Laro in s tem Anthonyja pustil brez partnerice. Kljub temu je Lara v drugi epizodi jasno pokazala, da njeno zanimanje za Anthonyja ni izginilo.

icon-expand Jovanov prihod je hitro zapletel prvo romanco v vili. FOTO: VOYO

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Priznala je celo, da ji ne bi bilo vseeno, če bi njegovo pozornost pritegnilo drugo dekle. "Če se Anthony zaljubi v drugo dekle, se bom zagotovo razjezila, ker mi je všeč," je povedala. Ob tem je dodala, da je za resnejša čustva še prezgodaj in da potrebuje več časa, da ga bolje spozna.

icon-expand Fantje so bili glede svojih možnosti v vili precej samozavestni. FOTO: VOYO

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A Anthony pri vseh dekletih ni naredil tako dobrega prvega vtisa. Med igro, namenjeno nekoliko bolj iskrenemu spoznavanju tekmovalcev, je Drina brez zadržkov povedala, da se ji zdi prav on "potencialno problematičen". Ocenila ga je kot impulzivnega in neiskrenega, njene besede pa so ga presenetile, saj se do takrat skoraj nista pogovarjala.

icon-expand Postavni Jovan je s svojo izbiro presenetil islanderje. FOTO: VOYO

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Tudi Lara ima kljub simpatijam nekaj pomislekov. Zmotila sta jo predvsem njegova nonšalantnost in pomanjkanje pobude, med igro pa je določene zadržke glede Anthonyjevega vedenja izrazila tudi Tara. Anthony je pozneje fantom priznal, da so ga komentarji deklet vrgli iz tira, saj je dobil občutek, da ga vidijo kot nekoga, ki igra igro in svoje poteze načrtuje vnaprej.

icon-expand Anthony je po iskrenih komentarjih deklet priznal, da so ga njihove besede vrgle iz tira. FOTO: VOYO

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Medtem ko so dekleta analizirala prve simpatije, pa samozavesti na moški strani vile ni manjkalo. Vukašin je v pogovoru z Anthonyjem pohvalil videz in urejenost fantov ter prišel do precej samozavestnega zaključka, da so pravzaprav oni večji ulov kot dekleta v vili.

icon-expand Med nekaterimi fanti se je že v prvih dneh ustvarila posebna vez. FOTO: VOYO

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Že po nekaj dneh je tako jasno, da se odnosi hitro zapletajo. Anthony je očitno še vedno visoko na Larinem seznamu, a bo moral pokazati nekoliko več pobude, če jo želi zares osvojiti. Hkrati pa bo zanimivo spremljati, ali bo lahko spremenil precej manj naklonjen prvi vtis, ki ga je pustil pri nekaterih drugih dekletih.