'Body count' zanetil kaos: Alja stopila v bran ženskam

Alja v bran ženskam: Zakaj so dvojna merila v odnosih še vedno tabu?

Osma epizoda šova Love Island Adria je postregla z igro, ki se je iz zabavnega izziva hitro spremenila v precej resnejšo razpravo. Otočani so morali odgovarjati na vprašanja o svoji preteklosti, od preteklih zvez in poljubov do števila intimnih partnerjev, nekatera razkritja pa so v vili povzročila precej napetosti.

icon-expand Otočani so se podali v igro, ki je razkrila marsikatero podrobnost iz njihove preteklosti. FOTO: VOYO

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Največ pozornosti sta pritegnila Loren in Roberto, ki sta doslej veljala za enega bolj povezanih parov v vili. Med izzivom so morali tekmovalci ugibati in razvrščati število preteklih intimnih partnerjev, Loren pa je zase izbrala številko deset. Pozneje je pojasnila, da je bila številka zgolj ocena, saj pred vsemi ni želela natančno šteti svojih preteklih izkušenj.

icon-expand Sprva zabavna igra je hitro odprla precej bolj resne teme. FOTO: VOYO

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Njena odločitev je presenetila Roberta, ki ni skrival, da ga je odgovor zmotil. Priznal je, da je Loren prehitro ocenil in da se mu je razpoloženje v trenutku spremenilo. Loren je njegova reakcija prizadela, saj je poudarila, da za njo stoji tudi dolgoletna zveza in da ni oseba, ki bi pogosto menjavala intimne partnerje.

icon-expand Loren je Robertova reakcija močno prizadela. FOTO: VOYO

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Pogovor sta pozneje nadaljevala na samem, Roberto pa ji je razkril tudi svoj pogled na intimne odnose. Povedal je, da si ne želi dekleta, ki bi imelo več kot približno šest preteklih partnerjev, v idealnem primeru pa bi si želel, da bi bil za svojo partnerko prvi in zadnji intimni partner.

icon-expand Roberto in Loren sta se pozneje na samem pogovorila o svojih različnih pogledih na intimne odnose. FOTO: VOYO

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Dogajanje je med dekleti odprlo precej širšo razpravo o dvojnih merilih, saj so izpostavile, da se moške z večjim številom preteklih partneric pogosto obravnava drugače kot ženske z enakim številom izkušenj. Najglasneje se je odzvala Alja, ki je pred vsemi neposredno nagovorila fante. Zanimalo jo je, zakaj jih tako zelo moti število preteklih partnerjev njihovih deklet, in poudarila, da se ji takšna pričakovanja ne zdijo realna.

icon-expand Alja ni ostala tiho in je jasno stopila v bran ženskam. FOTO: VOYO

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Alja je zaradi svojih besed dobila kar nekaj grdih pogledov fantov, a je to ni ustavilo. Stopila je v bran ženskam in brez ovinkarjenja opozorila na dvojna merila pri tako imenovanem body countu. Še enkrat je pokazala, da se ne boji postaviti zase in za druge ženske ter glasno opozoriti, ko se jih zaradi njihove spolne preteklosti obravnava drugače kot moške.

icon-expand Alja je že v prvem tednu dokazala, da ima močan karakter, pozna svojo vrednost in ne spušča svojih standardov. FOTO: POP TV

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Za nekoliko bolj nepričakovano razkritje je med igro poskrbela tudi Drina. Razkrila je, da je v eni noči poljubila pet oseb, ob tem pa hitro dodala, da med njimi niso bili samo moški, temveč tudi dekleta. Igra, ki bi morala otočanom omogočiti, da se med seboj še bolje spoznajo, je tako odprla številna vprašanja o zaupanju, preteklosti in pričakovanjih v odnosih. Predvsem za Loren in Roberta pa bo naslednje obdobje pokazalo, ali bo njuna povezanost dovolj močna, da bosta lahko razlike v pogledih pustila za sabo.

icon-expand Za moške eno, za ženske drugo? Fantje pokazali dvojna merila. FOTO: VOYO

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