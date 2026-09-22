'Body count' zanetil kaos: Alja stopila v bran ženskam

Alja v bran ženskam: Zakaj so dvojna merila v odnosih še vedno tabu?
Osma epizoda šova Love Island Adria je postregla z igro, ki se je iz zabavnega izziva hitro spremenila v precej resnejšo razpravo. Otočani so morali odgovarjati na vprašanja o svoji preteklosti, od preteklih zvez in poljubov do števila intimnih partnerjev, nekatera razkritja pa so v vili povzročila precej napetosti.
Največ pozornosti sta pritegnila Loren in Roberto, ki sta doslej veljala za enega bolj povezanih parov v vili. Med izzivom so morali tekmovalci ugibati in razvrščati število preteklih intimnih partnerjev, Loren pa je zase izbrala številko deset. Pozneje je pojasnila, da je bila številka zgolj ocena, saj pred vsemi ni želela natančno šteti svojih preteklih izkušenj.
Njena odločitev je presenetila Roberta, ki ni skrival, da ga je odgovor zmotil. Priznal je, da je Loren prehitro ocenil in da se mu je razpoloženje v trenutku spremenilo. Loren je njegova reakcija prizadela, saj je poudarila, da za njo stoji tudi dolgoletna zveza in da ni oseba, ki bi pogosto menjavala intimne partnerje.
Pogovor sta pozneje nadaljevala na samem, Roberto pa ji je razkril tudi svoj pogled na intimne odnose. Povedal je, da si ne želi dekleta, ki bi imelo več kot približno šest preteklih partnerjev, v idealnem primeru pa bi si želel, da bi bil za svojo partnerko prvi in zadnji intimni partner.
Dogajanje je med dekleti odprlo precej širšo razpravo o dvojnih merilih, saj so izpostavile, da se moške z večjim številom preteklih partneric pogosto obravnava drugače kot ženske z enakim številom izkušenj. Najglasneje se je odzvala Alja, ki je pred vsemi neposredno nagovorila fante. Zanimalo jo je, zakaj jih tako zelo moti število preteklih partnerjev njihovih deklet, in poudarila, da se ji takšna pričakovanja ne zdijo realna.
Alja je zaradi svojih besed dobila kar nekaj grdih pogledov fantov, a je to ni ustavilo. Stopila je v bran ženskam in brez ovinkarjenja opozorila na dvojna merila pri tako imenovanem body countu. Še enkrat je pokazala, da se ne boji postaviti zase in za druge ženske ter glasno opozoriti, ko se jih zaradi njihove spolne preteklosti obravnava drugače kot moške.
Za nekoliko bolj nepričakovano razkritje je med igro poskrbela tudi Drina. Razkrila je, da je v eni noči poljubila pet oseb, ob tem pa hitro dodala, da med njimi niso bili samo moški, temveč tudi dekleta. Igra, ki bi morala otočanom omogočiti, da se med seboj še bolje spoznajo, je tako odprla številna vprašanja o zaupanju, preteklosti in pričakovanjih v odnosih. Predvsem za Loren in Roberta pa bo naslednje obdobje pokazalo, ali bo njuna povezanost dovolj močna, da bosta lahko razlike v pogledih pustila za sabo.
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