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Te tri samske lepotice bodo ljubezen iskale na Tenerifih

VOYO
11. 09. 2026 11.39
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V vilo Love Island Adria na Tenerifih se bo vselilo deset samskih deklet in fantov, ki bodo pred kamerami iskali ljubezen. Med dekleti, ki se podajajo na romantično pustolovščino, so tudi Lara, Loren in Tara, vsaka s svojo zgodbo in pričakovanji.

19-letna Lara prihaja iz Beograda in zase pravi, da je samozavestna, pustolovska in samostojna. Obožuje potovanja, smučanje in potapljanje, kar osem let pa je igrala tudi košarko. V resno ljubezen se doslej še ni zapletla, zato od prihoda v vilo pričakuje predvsem nekaj novega. "Iskreno pričakujem, da se bom prvič v življenju zaljubila, spoznala nove prijatelje in se imela lepo," je povedala. Pri fantih jo najbolj pritegne humor, želi pa si nekoga, ki bo iskren, zvest in bo lahko sledil njeni energiji.

Lara.
Lara.FOTO: VOYO
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28-letna Loren prihaja iz Sydneyja, vodi svojo kreativno agencijo in je močno povezana s hrvaškimi koreninami. Zaradi svojega načina življenja veliko potuje med Avstralijo in Evropo, zase pa pravi, da je ambiciozna, spontana in vedno pripravljena na novo pustolovščino. Za razliko od Lare ima za seboj že tri resne zveze. Priznava, da se hitro zaljubi in včasih prehitro začne razmišljati o skupni prihodnosti. Privlačijo jo samozavestni, ambiciozni in duhoviti moški, še posebej pa ima šibko točko za Balkance.

Loren.
Loren. FOTO: VOYO
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23-letna Tara prihaja iz Montreala, njene korenine pa segajo v Teslić. Govori več jezikov, nekoč je plesala balet in folkloro, zanimata jo zgodovina in sociologija, zase pa pravi, da hobije menja skoraj vsake tri dni. Tudi Tara še nikoli ni bila v resni zvezi niti ni bila zares zaljubljena. "Verjamem, da se ljubezen gradi in da je ljubezen izbira. Vsak dan se odločiš, da boš s to osebo," pravi. Pri partnerju išče predvsem ambicioznost, radovednost in željo po novih izkušnjah.

Tara.
Tara.FOTO: VOYO
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Ali bo katera izmed njih na Tenerifih našla tisto, kar išče, bomo izvedeli že kmalu. Love Island Adria prihaja na VOYO v nedeljo, 13. septembra, ob 20. uri, nove epizode pa bodo na voljo od nedelje do petka.

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