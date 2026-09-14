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Prvi večer v vili je postregel z novimi poznanstvi in prvimi iskricami.
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Novi lepotec prišel v vilo in takoj ukradel dekle

M.S.
14. 09. 2026 14.56
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Nova sezona Love Island Adria se je začela z oblikovanjem prvih parov, a že prvi večer je njihove odnose premešal prihod prvega bombshella Jovana. Ta je moral enemu od fantov speljati dekle, njegova izbira pa je povzročila prvi ljubezenski zaplet sezone. Najnovejše epizode na VOYO, glejte pa tudi na POP TV.

Love Island Adria se je začel! V razkošno vilo na Tenerifih so vstopili prvi tekmovalci, ki bodo v prihodnjih tednih iskali ljubezen, sklepali nova poznanstva in se soočali s številnimi preizkušnjami. Že prvi večer so se oblikovali prvi pari, a časa za brezskrbno spoznavanje ni bilo veliko. V vilo je namreč vstopil prvi bombshell sezone Jovan in takoj dobil nalogo, ki je povsem premešala karte.

Otok ljubezni Adria - Jovan
Otok ljubezni Adria - Jovan FOTO: VOYO
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Ob koncu prvega povezovanja so pare sestavljali Lara in Anthony, Mili in Gašper, Tara in Vukašin, Loren in Roberto ter Drina in Valentin. Toda ravno ko so se tekmovalci začeli privajati na svoje nove partnerje, je sledilo prvo veliko presenečenje sezone.

Mili in Gašper.
Mili in Gašper.FOTO: VOYO
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V vilo vstopil prvi bombshell

Tekmovalcem se je pridružil 23-letni Jovan iz Bora, ki trenutno živi v Dubaju in dela kot osebni trener. Kot prvi bombshell te sezone je takoj dobil pomembno nalogo: izbrati je moral eno izmed petih deklet, ki so že bila v paru, in jo speljati enemu izmed fantov.

"Iskreno, to je zame najtežje. Vsi so tako hitro postali pari, zato bo odločitev zelo težka," je priznal pred izbiro. Odločil se je, da bo priložnost dal dekletu, s katerim čez dan ni imel dovolj časa za pogovor in ki ga želi bolje spoznati.

Prvi večer v vili je postregel z novimi poznanstvi in prvimi iskricami.
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Izbral je Laro

Anthony se ne namerava predati. Jovanova odločitev je pomenila, da je Anthony ostal brez partnerke, a ga prihod novega tekmeca očitno ni prestrašil. "Iskreno, pričakoval sem, da bo izbral Laro. Z Jovanom se odlično razumem in vidim, da sva si podobna. Ampak kar je moje, je moje. Zagotovo bom jutri ali pojutrišnjem spet z njo," je samozavestno napovedal Anthony.

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Tudi Lara novega razpleta ni sprejela zadržano. Pripravljena je Jovanu dati priložnost in ga bolje spoznati, zato se že po prvi epizodi odpira prvi pravi ljubezenski trikotnik letošnje sezone. Kako se bo razpletel odnos med Laro, Anthonyjem in Jovanom ter ali bodo prvi pari prestali nove preizkušnje, bomo spremljali v prihodnjih epizodah Love Island Adria na VOYO.

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Kdo je Jovan?

Jovan je star 23 let, prihaja iz Bora, trenutno pa živi v Dubaju, kjer dela kot osebni trener. Zase pravi, da je družaben, pustolovski in ambiciozen romantik, pri dekletih pa ga najbolj pritegnejo inteligenca, čustvena zrelost in dobra energija. Za seboj ima eno resno zvezo, zaljubljen pa je bil dvakrat. "Pri dekletih najprej opazim oči in nasmeh. Verjamem v ljubezen na prvi pogled. Če obstaja tista iskra, ni vprašanj – to je to," je razkril pred vstopom v šov, v katerem upa, da bo spoznal pravo dekle zase.

Otok ljubezni Adria - Jovan
Otok ljubezni Adria - Jovan FOTO: VOYO

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