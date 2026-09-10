Katera jim bo ukradla srce? Ti fantje iščejo ljubezen

Anthony (22) prihaja iz Londona in dela kot varnostnik. Britansko-srbski nekdanji košarkar je visok kar 2,03 metra, igral pa je tudi v ZDA in na Kitajskem. Je ambiciozen, samozavesten in neposreden, pred vstopom v šov pa je razkril še zanimivost: v britansko različico Love Islanda naj bi ga povabili že trikrat.

"Če vidim, da ima ženska dobro energijo in je duhovita, mi fizični videz ni tako pomemben," pravi Anthony. Za seboj ima dve resni zvezi, v preteklosti pa je kariero pogosto postavljal pred ljubezen. Zdaj želi ugotoviti, ali lahko nekdo končno postane pomembnejši od njegovih ambicij.