Katera jim bo ukradla srce? Ti fantje iščejo ljubezen

Anthony (22) prihaja iz Londona in dela kot varnostnik. Britansko-srbski nekdanji košarkar je visok kar 2,03 metra, igral pa je tudi v ZDA in na Kitajskem. Je ambiciozen, samozavesten in neposreden, pred vstopom v šov pa je razkril še zanimivost: v britansko različico Love Islanda naj bi ga povabili že trikrat.
"Če vidim, da ima ženska dobro energijo in je duhovita, mi fizični videz ni tako pomemben," pravi Anthony. Za seboj ima dve resni zvezi, v preteklosti pa je kariero pogosto postavljal pred ljubezen. Zdaj želi ugotoviti, ali lahko nekdo končno postane pomembnejši od njegovih ambicij.
Roberto (26) prihaja iz Zaprešića in dela kot vodja padel centra. Opisuje se kot stara duša v mladem telesu, namesto ekstravagantnih zmenkov pa ima raje sprehode, pogovore in smeh v dvoje."Iščem naravno lepo dekle, ki lahko čas preživlja tudi brez ličil. Ne maram pretiravanja z lepotnimi popravki," je povedal. Pomembno mu je tudi, da je dekle aktivno in športno, privlačijo pa ga predvsem vedre in pozitivne ženske. V šovu upa predvsem na ljubezen, najbolj pa bo pogrešal svoje najbližje in domačo kuhinjo.
Tretji je Valentin (24) iz Novega Sada, ki dela kot model. Bežne zveze ga ne zanimajo, saj si želi iskrene čustvene povezanosti. Privlačijo ga zrele, samozavestne in inteligentne ženske, ki imajo smisel za humor in se ne jemljejo preveč resno."Na prvi pogled bo seveda pomemben fizični videz, pozneje pa je zelo pomemben značaj – humor, sproščenost, inteligenca," pravi Valentin, ki v šov vstopa zaradi ljubezni, a tudi kot priložnost za razvoj kariere.
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