Razkrivamo, kdo bo voditeljica ljubezenskega šova Love Island Adria

Platforma VOYO to jesen ekskluzivno prinaša Otok ljubezni Adria. Regionalna različica globalnega hita televizije ITV bo kmalu zaživela tudi pri nas, tekmovalce pa bo skozi šov vodila priznana beograjska igralka Dragana Mićalović. V svetu umetnosti se počuti kot riba v vodi, v igralski poklic pa je zaljubljena že od najzgodnejšega otroštva. Otok ljubezni Adria je njen prvi veliki voditeljski projekt, ki se ga zelo veseli, čeprav je to zanjo nekaj povsem nov ega.

icon-expand Priljubljena srbska igralka Dragana Mićalović bo vodila Otok ljubezni Adria! FOTO: VOYO

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"Ko sem razumela, za kaj gre, sem pomislila, kako zelo drugačno je to od vsega, kar sem počela do zdaj in prav to me je pritegnilo. Rada imam izzive, ki me prisilijo, da odkrijem neko novo plat sebe. Love Island je svetovno znan format, še posebej zanimiva pa se mi zdi priložnost, da mu dodamo svoj regionalni pečat. Zato je moj 'da' prišel povsem naravno," razkriva Dragana. Zaveda se tudi velikosti projekta in odgovornosti, ki jo takšen angažma prinaša.

icon-expand Dragana Mićalović. FOTO: VOYO

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Po toliko letih igranja bo lepo stopiti pred občinstvo v popolnoma drugačni vlogi. Zame je to nov prostor, v katerem lahko uporabim izkušnje, ki jih že imam, hkrati pa se naučim nečesa novega. Mislim, da je lepota življenja prav v tem, da stopiš iz cone udobja in se preizkusiš v nečem novem in drugačnem. Otok ljubezni Adria zahteva prisotnost, spontanost in sposobnost, da se odzoveš na to, kar se dogaja v danem trenutku, dodaja igralka.

icon-expand Love island Adria. FOTO: VOYO

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Mičalovićeva bo kmalu odpotovala na eksotične Tenerife in v smehu pravi, da bo s seboj vzela precej manj stvari, kot trenutno misli, da jih potrebuje. Bo pa zagotovo 'spakirala' nasvet svojih bližnjih: bodi dobro in ostani svoja. Skupaj z ekipo Otok ljubezni Adria želi najti način, kako ta šov približati naši regiji. Verjame tudi, da je ljubezen življenje.

icon-expand Dragana Mićalović. FOTO: VOYO

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