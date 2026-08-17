Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Dragana Mićalović.
Oddaje

Razkrivamo, kdo bo voditeljica ljubezenskega šova Love Island Adria

VOYO
17. 08. 2026 10.13
0

Priljubljena srbska igralka Dragana Mićalović bo vodila Otok ljubezni Adria! Regionalna različica največjega svetovnega zmenkarskega šova jeseni prihaja na VOYO, zadnje priprave pred začetkom tega globalnega hita pa so že v polnem teku. Voditeljica šova Dragana Mićalović bo kmalu odpotovala na eksotične Tenerife.

Platforma VOYO to jesen ekskluzivno prinaša Otok ljubezni Adria. Regionalna različica globalnega hita televizije ITV bo kmalu zaživela tudi pri nas, tekmovalce pa bo skozi šov vodila priznana beograjska igralka Dragana Mićalović. V svetu umetnosti se počuti kot riba v vodi, v igralski poklic pa je zaljubljena že od najzgodnejšega otroštva. Otok ljubezni Adria je njen prvi veliki voditeljski projekt, ki se ga zelo veseli, čeprav je to zanjo nekaj povsem nov ega.

Priljubljena srbska igralka Dragana Mićalović bo vodila Otok ljubezni Adria!
Priljubljena srbska igralka Dragana Mićalović bo vodila Otok ljubezni Adria! FOTO: VOYO
Znano je, kako bodo Slovenke iskale ljubezen
Preberi še
Znano je, kako bodo Slovenke iskale ljubezen

"Ko sem razumela, za kaj gre, sem pomislila, kako zelo drugačno je to od vsega, kar sem počela do zdaj in prav to me je pritegnilo. Rada imam izzive, ki me prisilijo, da odkrijem neko novo plat sebe. Love Island je svetovno znan format, še posebej zanimiva pa se mi zdi priložnost, da mu dodamo svoj regionalni pečat. Zato je moj 'da' prišel povsem naravno," razkriva Dragana. Zaveda se tudi velikosti projekta in odgovornosti, ki jo takšen angažma prinaša.

Dragana Mićalović.
Dragana Mićalović.FOTO: VOYO
Petar in Anastasia na Otok ljubezni? Želita si, da se prijavite tudi vi
Preberi še
Petar in Anastasia na Otok ljubezni? Želita si, da se prijavite tudi vi

Po toliko letih igranja bo lepo stopiti pred občinstvo v popolnoma drugačni vlogi. Zame je to nov prostor, v katerem lahko uporabim izkušnje, ki jih že imam, hkrati pa se naučim nečesa novega. Mislim, da je lepota življenja prav v tem, da stopiš iz cone udobja in se preizkusiš v nečem novem in drugačnem. Otok ljubezni Adria zahteva prisotnost, spontanost in sposobnost, da se odzoveš na to, kar se dogaja v danem trenutku, dodaja igralka.

Love island Adria.
Love island Adria.FOTO: VOYO
Anastasia po razhodu in spravi: "To je največja napaka, ki jo naredimo v jezi"
Preberi še
Anastasia po razhodu in spravi: "To je največja napaka, ki jo naredimo v jezi"

Mičalovićeva bo kmalu odpotovala na eksotične Tenerife in v smehu pravi, da bo s seboj vzela precej manj stvari, kot trenutno misli, da jih potrebuje. Bo pa zagotovo 'spakirala' nasvet svojih bližnjih: bodi dobro in ostani svoja. Skupaj z ekipo Otok ljubezni Adria želi najti način, kako ta šov približati naši regiji. Verjame tudi, da je ljubezen življenje.

Dragana Mićalović.
Dragana Mićalović.FOTO: VOYO
Znana Slovenka še nikoli ni bila videti tako dobro
Preberi še
Znana Slovenka še nikoli ni bila videti tako dobro

"Ljubezen je mir, ki ga občutiš ob nekom, varnost, da si lahko to, kar si, pa tudi želja, da drug drugega delata boljša. Tekmovalcem ne bi dajala velikih nasvetov, bi jim pa rekla, naj bodo iskreni – tako do osebe pred seboj kot do sebe. Naj ne izbirajo nečesa, kar je navzven videti lepo, če znotraj tega občutka ni. Naj se prepustijo, uživajo v vsakem trenutku in vsakem dnevu ter se ne bojijo pokazati čustev. Na koncu se morda vsi s Tenerifov ne bodo vrnili zaljubljeni, sem pa prepričana, da se bodo vsi vrnili z boljšim razumevanjem sebe. In morda je tudi to ena najlepših oblik ljubezni," je sklenila karizmatična Dragana Mićalović.

Mailing
Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Love Island Adria Dragana Mićalović VOYO resničnostni šov ljubezen Otok ljubezni Adria
Oddaje

Nepričakovana zaroka je vse pustila brez besed

Oddaje

Za poskusom umora se skriva veliko temačnejša zgodba

24ur.com Razkrivamo, kdo bo voditeljica ljubezenskega šova Love Island Adria
Voyo.si Love Island Adria prihaja na VOYO
24ur.com Prihaja italijanski velikan, a oranžni zmaji upajo na enakovreden obračun
24ur.com Odločilno vlogo boste v šovu Otok ljubezni Adria imeli vi!
24ur.com Kučinič: Upam, da pride še več gledalcev, da vidijo moč pravega pit bulla
24ur.com Bagnaia je lahko že v Sepangu prvak, če ...
24ur.com Obradović pred prvo tekmo polfinala s prošnjo za navijače Partizana
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906