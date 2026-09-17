Vroče na Otoku ljubezni: nihče ni pričakoval, da bodo morali storiti to

Na Otoku ljubezni je postalo še nekoliko bolj vroče. Otočane je tokrat čakala igra s kokosom, pri kateri so morali pokazati hitrost in usklajenost, predvsem pa se precej približati drug drugemu. Pravila so bila preprosta. Tekmovalca sta se postavila drug nasproti drugega z rokami za hrbtom, med njiju pa so položili kokos. Brez pomoči rok sta ga morala od popka spraviti vse do ust in ga na koncu zadržati z ustnicami. Zmagal je par, ki je nalogo opravil najhitreje.

icon-expand Otočane je čakala vroča igra s kokosom. FOTO: VOYO

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Mili in Gašper sta bila med prvimi, ki sta se lotila izziva, in hitro pokazala, da jima usklajenosti ne manjka. Dobro sta se odrezala tudi Loren in Roberto, ki sta med igro pokazala, da sta dobro usklajena. Loren je po koncu priznala, da ji je bila skupna izkušnja všeč in da med njima čuti povezavo. "Smešno je bilo, ampak med nama je povezava. Odlično je bilo, da sva lahko nekaj počela skupaj," je povedala.

icon-expand Igra je od tekmovalcev zahtevala veliko usklajenosti. FOTO: VOYO

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Dobro sta se odrezala tudi Tara in Vukašin, ki sta uspešno opravila izziv. Vukašin se je po njunem poskusu pošalil na svoj račun: "Očitno mi gre samo s kokosi od rok." Nekoliko več težav sta imela Drina in Valentin, a nobeden od njiju ni želel kar tako odnehati. Drina je bila še posebej zadovoljna z Valentinovo vztrajnostjo. "Jaz pa sem samo uživala in malce pomagala," je v smehu komentirala njun poskus. Valentin je pozneje priznal, da sta se med igro znašla zelo blizu poljuba, vendar v tistem trenutku o tem nista razmišljala. Oba sta bila namreč osredotočena predvsem na zmago.

icon-expand Izziv je preizkusil tako potrpežljivost kot povezanost parov. FOTO: VOYO

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icon-expand Nekateri so med igro pokazali presenetljivo dobro usklajenost. FOTO: VOYO

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Lara ni bila razpoložena za bližino

Precej drugače se je igra odvila za Laro. Bila je slabe volje in telesnega stika ni želela z nikomer, še posebej ne z Jovanom. Njuna kombinacija zato ni bila uspešna, kar je tekmovalnega Jovana precej prizadelo. Lara je nato nalogo poskusila še z Anthonyjem, vendar tudi njima kokosa ni uspelo spraviti do cilja. Igra je tako pri nekaterih parih razkrila dobro usklajenost in poskrbela za veliko smeha, pri drugih pa pokazala, da bližina med vsemi otočani trenutno ni najbolj zaželena.

icon-expand Simpatični Jovan je z zanimanjem spremljal, kako so se v izzivu odrezali preostali pari. FOTO: VOYO

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