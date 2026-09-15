Vroča Slovenka vstopa v Love Island Adria

Kdo je Alja, 25-letna Slovenka, ki po skoraj petih letih samskega življenja išče ljubezen?
V vilo Love Island Adria prihaja tudi 25-letna Alja Šlebnik iz Radelj ob Dravi, samozavestna, samostojna in pustolovska Slovenka, ki je že skoraj pet let samska. V tem času se je navadila zanašati predvsem nase, zdaj pa si želi spoznati nekoga, ki ga bo pripravljena zares spustiti v svoje življenje.
Za seboj ima dve resni zvezi, obe pa je končala sama. Zadnja je bila po njenih besedah toksična, zato danes še toliko bolj ceni svoj mir in neodvisnost. Pravi, da ljudi hitro prebere in močno zaupa svoji intuiciji, pri moških pa jo veliko bolj kot besede prepričajo dejanja.
Tudi pri izbiri partnerja ima precej jasno predstavo. Privlačijo jo visoki, temnolasi in športni moški, pomembni pa so ji tudi džentelmenske manire, inteligenca, čustvena zrelost in dober smisel za humor. Želi si nekoga, s katerim se bo lahko pogovarjala tudi o globljih temah in ob katerem se bo počutila dovolj varno, da bo lahko povsem svoja.
Alja je romantična in naklonjenost najraje kaže z dejanji, veliko pa ji pomenita bližina in kakovostno preživet skupni čas. Ob tem priznava, da bo njen največji izziv najti ravnovesje med neodvisnostjo in tem, da nekomu dovoli, da se ji zares približa. Sicer pa skriva tudi nekaj nepričakovanih talentov in izkušenj. Igra flavto, rada riše in slika, nekoč je na smučišču delala kot maskota, preizkusila pa se je tudi v Exatlonu.
V Love Island Adria prihaja predvsem zaradi ljubezni. Po letih samskega življenja bo zdaj morala ugotoviti, ali je v vili nekdo, zaradi katerega bo pripravljena nekoliko spustiti svoje zidove.
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