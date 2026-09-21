Vukašin iskreno po izpadu: 'Čutim šok in žalost'

V vili Love Island Adria je prišlo do prvega slovesa. Vukašin je postal prvi tekmovalec, ki je moral zapustiti šov, njegovo usodo pa je zapečatil prihod novega bombshella Luke. Ta je za svojo partnerico izbral Taro, s katero je Vukašin v prvem tednu počasi gradil odnos. Odhod je bil čustven tako zanj kot za preostale otočane. Vukašina so iz vile na Tenerifih pospremili v solzah, zajokala pa je tudi Tara, ki je priznala, da se je njun odnos lepo razvijal. Vukašin je ob slovesu Luko celo prosil, naj pazi nanjo.

icon-expand Otok ljubezni Adria - Tara in Vukašin FOTO: VOYO

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

"Čutim šok in žalost. Že med pakiranjem sem čutil, kako zelo jih pogrešam. S svojimi čustvi so potrdili, kako blizu smo si bili in kako zelo upam, da bomo ostali povezani tudi po vsem tem. Žal mi je, žalosten sem, vsi mi bodo manjkali. Bilo mi je čudovito, ne glede na to, kako kratko je trajalo," je po odhodu iz vile povedal Vukašin.

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Kljub nepričakovanemu koncu svojo izkušnjo v šovu opisuje kot izjemno pozitivno. "Mislim, da je bilo vse popolno, vse je teklo po svoje, naravno in iskreno. Presenečen sem, koliko ljudi je potočilo solzo zaradi mene – in to veliko pove tako o njih kot o meni," je dodal.

icon-expand Vukašin je postal prvi otočan, ki je moral zapustiti vilo. FOTO: VOYO

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Presenetilo ga je prijateljstvo z Jovanom

Čeprav ljubezenska zgodba s Taro ni dobila nadaljevanja, Vukašin iz vile odhaja z novimi prijateljstvi. Še posebej ga je presenetil odnos z Jovanom, do katerega je imel ob njegovem prihodu sprva zadržke. "Iskrenost so mi pravzaprav pokazali vsi. Do Jovana sem imel predsodke, ker je vstopil kot bombshell, na koncu pa je postal eden mojih najbližjih ljudi v vili. Ponosen sem nanj, ker mu je uspelo nadzorovati svoja čustva, midva pa sva se povezala na poseben način," je razkril.

icon-expand Med nekaterimi fanti se je že v prvih dneh ustvarila posebna vez. FOTO: VOYO

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Posebno vez je spletel tudi s slovenskim tekmovalcem Gašperjem, ki mu je ob odhodu podaril svojo zapestnico. "V vili mi je bil kot starejši brat," je o njem povedal Vukašin. Če bi dobil možnost za vrnitev, Vukašin ne bi dolgo razmišljal. Kot pravi, bi se v vilo takoj vrnil že zaradi prijateljev, ki jih je tam spoznal.