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Love island UK
Oddaje

Na VOYO je prispela nova sezona Love Island UK

POP TV
08. 07. 2026 15.53
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Nova sezona britanskega Love Islanda je že na VOYO. Pred prihodom Love Island Adria se ogrejte z novimi tekmovalci, vročimi romancami in nepričakovanimi preobrati.

Poletno ogrevanje za Love Island Adria! Na VOYO prihaja nova sezona britanskega Love Islanda

Pred prihodom prve sezone Love Island Adria se lahko gledalci že zdaj prepustijo poletnemu vzdušju najbolj priljubljenega ljubezenskega resničnostnega šova na svetu. Na VOYO namreč prihaja 13. sezona britanskega Love Islanda, ki tudi letos obljublja veliko romantike, nepričakovanih preobratov in vročih ljubezenskih zgodb.

Nova sezona britanskega Love Islanda prinaša dvanajst novih samskih, ki bodo v razkošni vili na Mallorci iskali ljubezen in se potegovali za glavno denarno nagrado.
Nova sezona britanskega Love Islanda prinaša dvanajst novih samskih, ki bodo v razkošni vili na Mallorci iskali ljubezen in se potegovali za glavno denarno nagrado.FOTO: VOYO
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V razkošno vilo na Mallorci se je vselilo dvanajst samskih, ki bodo iskali ljubezen, sklepali nova prijateljstva in se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 britanskih funtov. Letošnjo sezono dodatno zaznamuje svetovno nogometno prvenstvo, zato je vila dobila športno preobleko, tekmovalce pa čakajo tudi tematsko obarvani izzivi.

Nova sezona prinaša sveže obraze, še več romantike in nič manj drame.
Nova sezona prinaša sveže obraze, še več romantike in nič manj drame.FOTO: VOYO
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Posebnost letošnje zasedbe je njena raznolikost. Namesto vplivnežev v šovu srečamo učitelja, medicinsko sestro, detektivko, električarja, nastopajočega na londonskem West Endu, profesionalnega modela in številne druge, kar obeta še več zanimivih odnosov in nepredvidljivih zapletov.

V razkošni vili bodo simpatije hitro preskočile, a vprašanje je, kdo bo ostal skupaj do konca.
V razkošni vili bodo simpatije hitro preskočile, a vprašanje je, kdo bo ostal skupaj do konca.FOTO: VOYO

Medtem ko odštevamo dneve do začetka Love Island Adria, si lahko vroče poletno dogajanje v izvirni britanski različici ogledate že zdaj. Nova sezona Love Island UK je od danes na voljo na VOYO.

Love island UK
Love island UKFOTO: VOYO
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