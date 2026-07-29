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Pobesneli Max
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Za kamerami Pobesnelega Maxa se je dogajalo marsikaj

M.S.
29. 07. 2026 13.03
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Divji avtomobilski pregoni, eksplozije in nevarni kaskaderski podvigi so zaščitni znak filmov Pobesneli Max. A nekatere najbolj neverjetne zgodbe se niso odvijale pred kamerami, temveč za njimi. Od skromnih začetkov do snemanja pri skoraj 50 stopinjah Celzija je bilo nastajanje kultne franšize vse prej kot običajno. Filme iz kultne franšize Pobesneli Max si lahko ogledate na VOYO.

Vse se je začelo z zelo omejenim proračunom

Prvi film Pobesneli Max je leta 1979 nastal s proračunom okoli 350 tisoč avstralskih dolarjev. Režiser George Miller je snemanje pozneje opisoval kot skoraj gverilsko. Denarja je bilo tako malo, da sta po snemanju kaskaderskih prizorov Miller in producent Byron Kennedy celo sama pometala ostanke s cest. Skromni začetki pa filmu niso preprečili uspeha. Pobesneli Max je postal mednarodna uspešnica in postavil temelje franšizi, ki je z vsakim naslednjim filmom postajala večja in drznejša.

Pobesneli Max
Pobesneli MaxFOTO: VOYO

Na VOYO si že lahko ogledate filme Pobesneli Max, Pobesneli Max 2 in Pobesneli Max 3, jutri pa se jim pridružuje še Pobesneli Max: Cesta besa.

Snemali so pri kar 48 stopinjah Celzija

Ena najbolj ekstremnih produkcij je sledila pri tretjem filmu. Zunanje prizore so snemali v okolici avstralskega mesta Coober Pedy, kjer se je temperatura med snemanjem akcijskih prizorov povzpela do kar 48 stopinj Celzija. Razmere so bile tako zahtevne, da je zaradi vročine omedlelo devet članov ekipe, snemanje pa je zajel tudi ogromen peščeni vihar. Filmska ekipa je morala ob vsem tem skrbeti še za več kot 40 otrok in številne živali. Med njimi je bilo približno 400 prašičev, pa tudi kamele, koze, psi, konj in opica.

Pobesneli Max
Pobesneli MaxFOTO: Profimedia

Več kot 400 ur posnetkov za en film

Ko se je George Miller desetletja pozneje vrnil s filmom Pobesneli Max: Cesta besa, je bila produkcija neprimerljivo večja, njegova vizija pa nič manj ambiciozna. Film je zasnoval kot eno samo dolgo zasledovanje, zgodbo pa so ustvarjalci pred snemanjem podrobno načrtovali s pomočjo več tisoč storyboardov. Na koncu so posneli več kot 400 ur materiala, iz katerega je nastal dobri dve uri dolg film. Film je pozneje prejel deset nominacij za oskarja, osvojil pa jih je šest ter dokazal, da franšiza tudi več desetletij po prvem filmu še vedno premika meje akcijskega žanra.

Charlize Theron
Charlize TheronFOTO: Blitz
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Vir: National Film and Sound Archive of Australia (NFSA), American Film Institute (AFI), The Academy.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Pobesneli Max VOYO filmske zanimivosti George Miller akcijski filmi
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