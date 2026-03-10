Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Marec spremembe
Oddaje

Kmetija in Botri v teh dneh ne bosta na sporedu

M.S.
10. 03. 2026 11.28
0

V marcu bo program na POP TV nekoliko spremenjen zaradi posebnih informativnih oddaj Slovenija odloča 2026. Te bodo vplivale na redno predvajanje Kmetije in hrvaške serije Botri (Kumovi).

KMETIJA

ponedeljek–petek ob 20.00

Oddaja ne bo predvajana na naslednje datume:

- ponedeljek, 2. 3.

- petek, 6. 3.

- ponedeljek, 9. 3.

- ponedeljek, 16. 3.

- petek, 20. 3.

Kmetija 12
Kmetija 12FOTO: 24ur.com
Na POP TV prihaja nova oddaja Vse najboljše novice
Preberi še
Na POP TV prihaja nova oddaja Vse najboljše novice

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

BOTRI (Kumovi)

ponedeljek–petek ob 21.20

Oddaja ne bo predvajana na naslednje datume:

- ponedeljek, 2. 3.

- petek, 6. 3.

- ponedeljek, 9. 3.

- ponedeljek, 16. 3.

- petek, 20. 3.

Botri.
Botri.FOTO: VOYO
Skrivnostna smrt pod hišo v Alpah
Preberi še
Skrivnostna smrt pod hišo v Alpah

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
POP TV spored Kmetija Botri volitve spremembe oddaje
Intervju

Tega se Urška Gros na Kmetiji najbolj boji

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1553