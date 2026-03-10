Kmetija in Botri v teh dneh ne bosta na sporedu

KMETIJA
ponedeljek–petek ob 20.00
Oddaja ne bo predvajana na naslednje datume:
- ponedeljek, 2. 3.
- petek, 6. 3.
- ponedeljek, 9. 3.
- ponedeljek, 16. 3.
- petek, 20. 3.
Preberi šeNa POP TV prihaja nova oddaja Vse najboljše novice
BOTRI (Kumovi)
ponedeljek–petek ob 21.20
Oddaja ne bo predvajana na naslednje datume:
- ponedeljek, 2. 3.
- petek, 6. 3.
- ponedeljek, 9. 3.
- ponedeljek, 16. 3.
- petek, 20. 3.
Preberi šeSkrivnostna smrt pod hišo v Alpah
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV