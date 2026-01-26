To je novi voditelj šova Sanjski moški Hrvaške

Peta sezona šova Sanjski moški Hrvaške prihaja na platformo VOYO konec januarja 2026, snemali pa so jo na Kreti, enem najbolj romantičnih otokov Sredozemlja. Produkcija obljublja sezono, polno čustev, strasti in presenetljivih preobratov. Največje presenečenje pa je razkritje, da bo novo sezono vodil Marko Vargek, dolgoletni obraz hrvaške televizije RTL, ki se tokrat prvič preizkuša v vlogi voditelja ljubezenskega resničnostnega šova.
Kdo je Marko Vargek?
Marko Vargek je prepoznavno ime hrvaške televizijske scene, saj je skoraj dve desetletji gradil kariero v športnem novinarstvu. Kot športni reporter, voditelj in urednik RTL Sporta je postal sinonim za profesionalnost in zanesljivost, zdaj pa se podaja v povsem novo vlogo – vodenje globalno znanega formata The Bachelor, ki ga poznamo tudi kot Sanjski moški.
Sam ne skriva navdušenja nad novo izkušnjo in poudarja, da je že dolgo oboževalec oddaje. "Resnično sem fan šova, ki je v prejšnji sezoni vstopil v vse sfere hrvaške javnosti, in ko sem dobil klic, nisem veliko razmišljal. Po skoraj 19 letih kariere športnega reporterja, voditelja in zadnji dve leti tudi urednika RTL Sporta menim, da je to zanimiv korak v šovbiznis. Zavedam se velike odgovornosti, ki jo prinaša vloga voditelja, saj gre za svetovno znano franšizo in ogromno produkcijo," pravi Marko Vargek.
Čeprav prihaja iz sveta športa, se zaveda, da v ljubezni veljajo drugačna pravila. "Šport ima jasna pravila, v ljubezni pa stvari niso vedno črno-bele, še posebej, ko je na enem mestu toliko deklet, ki se borijo za svojega Sanjskega moškega. Na nek način gre za družbeni eksperiment, v katerem opazujemo romantične odnose in človeško psiho v intenzivnih pogojih resničnostnega šova, kar je zelo zanimivo," dodaja novi voditelj.
Kdo je pred njim vodil šov Sanjski moški Hrvaške?
Pred Markom Vargekom je bila zaščitni obraz šova Sanjski moški Hrvaške Antonija Blaće. V preteklih sezonah je s svojo karizmo in toplino postavila visok standard vodenja oddaje ter pomembno zaznamovala njeno prepoznavnost.
Novemu voditelju je zaželela veliko sreče in mu svetovala, naj ostane zvest samemu sebi. "Antonija je postavila zelo visok standard in iskreno upam, da ji bo nova sezona všeč, ko si jo bo ogledala," je povedal Marko. Prav njena dolgoletna vloga voditeljice je pomembno prispevala k uspehu oddaje in ustvarila temelje, na katerih bo nova sezona gradila svojo zgodbo.
