To je novi voditelj šova Sanjski moški Hrvaške

Peta sezona šova Sanjski moški Hrvaške prihaja na platformo VOYO konec januarja 2026, snemali pa so jo na Kreti, enem najbolj romantičnih otokov Sredozemlja. Produkcija obljublja sezono, polno čustev, strasti in presenetljivih preobratov. Največje presenečenje pa je razkritje, da bo novo sezono vodil Marko Vargek , dolgoletni obraz hrvaške televizije RTL, ki se tokrat prvič preizkuša v vlogi voditelja ljubezenskega resničnostnega šova.

Marko Vargek je prepoznavno ime hrvaške televizijske scene, saj je skoraj dve desetletji gradil kariero v športnem novinarstvu. Kot športni reporter, voditelj in urednik RTL Sporta je postal sinonim za profesionalnost in zanesljivost, zdaj pa se podaja v povsem novo vlogo – vodenje globalno znanega formata The Bachelor, ki ga poznamo tudi kot Sanjski moški.

Sam ne skriva navdušenja nad novo izkušnjo in poudarja, da je že dolgo oboževalec oddaje. "Resnično sem fan šova, ki je v prejšnji sezoni vstopil v vse sfere hrvaške javnosti, in ko sem dobil klic, nisem veliko razmišljal. Po skoraj 19 letih kariere športnega reporterja, voditelja in zadnji dve leti tudi urednika RTL Sporta menim, da je to zanimiv korak v šovbiznis. Zavedam se velike odgovornosti, ki jo prinaša vloga voditelja, saj gre za svetovno znano franšizo in ogromno produkcijo," pravi Marko Vargek.